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Kaya Sabancı kimdir? Kaya Sabancı sağlık durumu ne?

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Gözde tatil destinasyonlarından Bodrum'da bulunan lüks otelde iş dünyasını sarsan bir olay yaşandı. Gelişme sonrası Kaya Sabancı kimdir?,Kaya Sabancı sağlık durumu ne merak edildi.

2015 yılında dünyanın en etkili 100 kadını arasında yer alan Kaya Sabancı, Bodrum'da konakladığı lüks otelde feci şekilde dövülerek hastanelik oldu. Peki, Kaya Sabancı kimdir? Kaya Sabancı sağlık durumu ne?

KAYA SABANCI KİMDİR?


Kaya Sabancı, uzun bir dönemdir ABD'de yaşadı. Kaya Sabancı, Hacı Ömer Sabancı'nın kardeşi Hacı Mehmet Sabancı'nın evladıdır.

KAYA SABANCI SAĞLIK DURUMU NE?

Kaya Sabancı sağlık durumu hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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