Sabancı Vakfı 10. Kısa Film Yarışması jürisi açıklandı

Güncelleme:
Sabancı Vakfı, 'Eğitimde Eşitsizlikler' temasıyla düzenlenen 10. Kısa Film Yarışması'nın jürisinde önemli sinema isimlerine yer veriyor. Yarışma, finale kalan 14 filmle 21 Ocak'ta ödüllerini verecek.

Sabancı Vakfı 10. Kısa Film Yarışması'nın jürisinde sinemanın önemli isimleri yer alacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, toplumsal sorunlara dikkati çekmek amacıyla 2016'dan bu yana düzenlenen yarışma, bu yıl "Eğitimde Eşitsizlikler" temasıyla gerçekleştiriliyor.

Oyuncu, yazar ve yönetmen Ercan Kesal, oyuncu Funda Eryiğit, senarist ve yönetmen Gözde Kural, uluslararası film dağıtımcısı John Durie ile yapımcı Jordanco Petkovski, jüri koltuğunda oturan isimler arasında bulunuyor.

Kanaat önderliğini ödüllü yazar, senarist ve yönetmen Maurizio Braucci'nin üstlendiği yarışmanın "Sosyal Etki" jürisi ise sinema yazarı Muammer Brav, Eğitim Reformu Girişimi Araştırmacısı ve Medya Koordinatörü Umay Aktaş Salman ile Öğretmen Ağı İçerik Danışmanı Prof. Dr. Kenan Çayır'dan oluşuyor.

Finale kalan 14 film, jüri tarafından değerlendirilecek. Ödüller, 21 Ocak'ta Sabancı Center'daki törende sahiplerini bulacak.

Yarışma temasına en uygun şekilde hazırlanan, kriterlere uyan, akılda kalıcı ve yaratıcı bulunan kısa filmler için birinciye 80 bin lira, ikinciye 60 bin lira, üçüncüye ve Sosyal Etki Ödülü kazananına ise 30 bin lira ödül verilecek.

Detaylı bilgiye "www.kisafilmuzunetki.org" adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
