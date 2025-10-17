Haberler

Güler Sabancı, Cenevre Zirvesi'nde Filantropi ve İşbirliği Üzerine Konuştu

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Cenevre Bilim ve Diplomasi Beklenti Zirvesi'nde konuşarak filantropinin geleceği ve işbirliğinin önemi hakkında vurgular yaptı. Artan eşitsizliklerin çözümünde güven inşasının ve şeffaflığın önemini belirtti.

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Cenevre Bilim ve Diplomasi Beklenti Zirvesi'nde (Geneva Science and Diplomacy Anticipation-GESDA) konuşmacı olarak yer aldı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 2021'den bu yana her yıl düzenlenen zirve, bilimin diplomasiyle buluştuğu uluslararası bir platform olarak 1000'den fazla bilim insanı, diplomat, karar alıcı, yenilikçi, iş dünyası temsilcisi ve vatandaşın katılımıyla insanlığın en acil sorunlarına çözüm arayışına sahne oldu.

Açıklamada "Değişen Dünyada Filantropi ve Özel Sektörün Rolü" oturumundaki konuşmasına yer verilen Sabancı, çoklu krizler döneminde "filantropi"nin geleceğine, güven ve hesap verebilirliğin önemine dikkati çekerek, sürdürülebilir toplumsal dönüşüm için işbirliğinin gerekliliğini vurguladı.

Teknolojik ilerlemelerle birlikte artan eşitsizliklere işaret eden Sabancı, filantropinin artık yalnızca iyilik yapmak değil, sistemleri dönüştürmek anlamına geldiğini ve bilimle birlikte kilit rol üstlendiğini vurguladı.

Sabancı, "İnsanlık için gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz. Artan eşitsizlikler karşısında, GESDA gibi bir platformda sorunları birlikte tartışabilmek çok önemli, çünkü büyük problemleri tek bir kurumla veya tek bir yöntemle çözmemiz mümkün değil. Bakış açımızı ve çözüm üretme biçimlerimizi yenilememiz gerekiyor. Bunları yeniden keşfetmeli, tartışmalı, tasarlamalı ve üzerine düşünmeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

"Gerçek güven, iyi niyetin ötesine geçmekle başlar"

Güven ve meşruiyetin, filantropinin temeli olduğunu aktaran Sabancı, şöyle devam etti:

"Ben buna 'filantropinin para birimi güvendir' diyorum. Toplumsal gelişim, güvenin inşası, şeffaflık ve net bir amaca sahip olmakla başlar. Eğitim de güvenin ve sürdürülebilir gelişmenin temelidir. Bundan 25 yıl önce kurulan Sabancı Üniversitesi, birlikte yaratma ve birlikte öğrenme kültürünün en somut örneklerinden biridir. Bugün Sabancı Üniversitesi, ülkemizin en iyi araştırma kurumlarından biridir."

Sabancı Vakfı olarak son 20 yıldır hibe verdiklerini belirten Sabancı, bu süreçte genellikle sahada ilk kez proje yürüten küçük sivil toplum kuruluşlarına destek verdiklerini kaydetti.

Bugüne kadar 250'ye yakın projeyi desteklediklerini, ancak meselenin sadece maddi destek değil, önemli olan mentörlük yapmak olduğuna dikkati çeken Sabancı, başarılı olmanın yolunun öncelikle ne yapılması gerektiğiyle ilgili ortak anlayış sağlamaktan geçtiğini aktardı.

Büyük sorunların çözümünde kamu, özel sektör ve sivil toplumun birlikte hareket etmesinin kritik rol oynadığını vurgulayan Sabancı, "Buna başarı üçgeni diyoruz. Filantropi bu üçgenin önemli bir parçası. Küresel perspektifimizi koruyarak çözüm için iş birlikleri geliştirmek hayati önem taşıyor." ifadelerini kullandı.



