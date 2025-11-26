Haberler

Fark Yaratanlar Programı'nın 17. Sezon Başvuruları Devam Ediyor

Güncelleme:
Sabancı Vakfı'nın toplumsal sorunlara çözüm üreten birey ve kurumları desteklemek amacıyla yürüttüğü Fark Yaratanlar Programı'nın 17. sezonuna başvurular 30 Kasım'a kadar sürecek. Programa seçilen adaylar, uzmanlarla birebir çalışma imkanı bulacak.

Sabancı Vakfı'nın "toplumsal gelişmeye katkıda bulunan bireylerin ve kurumların yaptıkları çalışmalarla yarattıkları etkileri görünür kılmak ve topluma ilham vermek" amacıyla yürüttüğü Fark Yaratanlar Programı'nın 17. sezon başvuruları devam ediyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, programa başvurmak ya da toplumsal sorunlara çözüm üretmek için çalışan kişi ya da kurumları aday olarak göstermek isteyenler, 30 Kasım gün sonuna kadar Fark Yaratanlar Programı'nın internet adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Toplumsal sorunların bireysel çaba ve aktif vatandaşlık örneğiyle nasıl çözülebileceğine dair topluma ilham vermeyi hedeflen programın 17. sezonunda da adayların belirledikleri sorunlara yönelik geliştirdikleri çözümlerin somut değişim yaratması, yaratıcı, sürdürülebilir, yaygınlaştırılabilir, şeffaf ve güvenilir niteliklere sahip olması bekleniyor.

Programa seçilenler, uzmanlar tarafından yapılan ihtiyaç analizi sonrasında bir sezon boyunca Sabancı Vakfı ve Impact Hub İstanbul ile birebir çalışma imkanı bulacak.

Katılımcılar, mentör desteğiyle kapasitelerini güçlendirirken, diğer "Fark Yaratanlar" ile işbirliği yapma, çeşitli atölye ve etkinliklere katılma fırsatına da sahip olacak.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
