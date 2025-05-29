Sabancı Vakfı'nın 'Fark Yaratanlar' Programının 16. Sezonu Tamamlandı

Sabancı Vakfı'nın 2009'dan bu yana yürüttüğü "Fark Yaratanlar" programının 16'ncı sezonunun sonuçları belli oldu.

Programın yeni sezon tanıtımı, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı'nın ev sahipliğinde ve gazeteci ve sunucu Cüneyt Özdemir'in moderatörlüğünde Sabancı Center'da gerçekleştirildi.

Etkinlikte, yaşadıkları çevrede karşılaştıkları sorunlar için somut ve sürdürülebilir çözümler üreten 6 Fark Yaratan'ının değişime öncülük eden hikayeleri katılımcılarla paylaşıldı.

Türkiye'de toplumsal gelişmeye katkıda bulunan bireylerin ve kurumların yaptıkları çalışmalarıyla yarattıkları etkileri görünür kılmak ve topluma ilham vermek amacıyla yürütülen programa, 2009'dan itibaren 20 bine yakın başvuru gelirken yapılan değerlendirmeler sonrasında programa 222 kişi ve kurum dahil oldu.

Bu yıl 16. sezonu gerçekleştirilen programın "Fark Yaratanlar"ı açıklandı.

Geliştirdiği yapay zeka çözümü Binclusive ile internet siteleri ve mobil uygulamaların farklı engel gruplarından kullanıcılar için erişilebilir olmasını sağlayan Atakan Nalbant, çocuklar ve gençlere ücretsiz sörf eğitimi vererek hem bireysel gelişimi hem de bölgesel kalkınmayı Hatay Sörf Merkezi ile destekleyen Deniz Toprak, film sektörünün çevresel etkilerini azaltmak ve iklim krizine hikayeler ve film yoluyla farkındalık kazandırmak için çalışan EkoFilm: Sürdürülebilir Yapım Platformu'nun kurucuları Ekin Gündüz Özdemirci ve Nurten Bayraktar, Çevre ve geri dönüşüm temelli eğitimler vererek özellikle çocukların iklim bilincini artırmayı hedefleyen Yeşil Karıncalar Okulu projesiyle Niyazi Selçuk, kadınların sosyal ve mesleki beceriler kazanarak tekstil sektöründe adil ücretlerle nitelikli istihdam imkanlarına erişmesi için çalışan Kolektif Etki Programı Derneği & Tekstil Atölyesi'nin kurucusu Pervin Aydar Emeklioğlu ve Laz kültürü, Lazca başta olmak üzere Doğu Karadeniz'in çok kültürlü yapısını doğa merkezli bir bakış açısıyla korumak ve görünür kılmak amacıyla çalışan Gola Kültür, Sanat ve Ekoloji Derneği'nin kurulmasına öncülük eden Sevilay Refika Kadıoğlu bu senenin Fark Yaratanlar'ı oldu.

Etkinlikte konuşan Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, vakıf 50'nci yılı geride bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Sabancı, "Büyük kaynaklarla değil, büyük cesaretle ve inançla yola çıkan bireylerin hikayelerinden doğan bir ilham kaynağına dönüşen bu program sayesinde, karanlıkta bir kıvılcım yakanların sesi duyuluyor. Cesaretin, umudun ve sorumluluğun sesi bu topraklarda yankılanmaya devam ediyor. Bu yıl da yine 'İyi ki' dedirten 6 olağanüstü hikaye ile ülkemizin her bireyinin taşıdığı potansiyeli bir kez daha hatırladık." şeklinde konuştu.

Programın yıllar içinde yalnızca bir farkındalık platformu değil, aynı zamanda sosyal fayda etrafında birleşen ve kartopu gibi büyüyen bir topluluk haline geldiğini söyleyen Sabancı, Fark Yaratanlar'ın, çoğu zaman bizzat içinde yaşadıkları sosyal sorunları kendi bilgi ve becerileriyle dönüştürmeyi başardıklarını aktardı.

Sabancı, "Onların mücadeleleri bize umut veriyor, ilham oluyor. Bir su damlası damlıyor ve halka halka iyiliği yayıyor. Sabancı Vakfı olarak, yeni bir 50 yıla doğru yola çıkarken, iyiliğin sesini daha da büyüten ve bize umut veren tüm Fark Yaratanlarımıza ve bu umudu paylaşan herkese minnettarım. Sizlerden aldığımız güçle daha iyilerini yapmak üzere yolumuza devam ediyor, ikinci bir yeni döneme başlıyoruz." ifadelerini kullandı.