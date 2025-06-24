Deniz Toprak, Hatay'da Sörf Sporuyla Gençlere Yeni Bir Umut Sunuyor

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı'nın 16. sezonunda Fark Yaratan seçilen Deniz Toprak, Hatay'da kurduğu Hatay Sörf Merkezi ile Samandağ, Defne ve Antakya'da yaşayan 16 yaş altı gençleri sörf sporuyla buluşturuyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 2011'de tanıştığı sörf sporunu bir sosyal dönüşüm aracı olarak kullanmaya karar veren Toprak, 2023'te depremin ardından gönüllü olarak gittiği Hatay'da, şehrin ve gençlerin hikayesini değiştirmek amacıyla Hatay Sörf Merkezi'ni hayata geçirdi.

Toprağın, Samandağ sahilinin sörf için elverişli olduğunu keşfettikten sonra birkaç çocukla başladığı eğitimler kısa sürede büyüyerek geniş bir etki alanı oluşturdu.

Bu kapsamda Hatay Sörf Merkezi'nde, Samandağ, Defne ve Antakya'da yaşayan 16 yaş altı 1000'den fazla gence ücretsiz sörf eğitimi verildi. Eğitimler, teorik, pratik ve ileri seviye olmak üzere üç aşamalı bir programla yürütüldü.

Yaz döneminde başlayan süreç, yıl boyunca gölge eğitmenlik uygulamaları ve çeşitli kişisel gelişim destekleriyle devam etti. İleri seviyeye ulaşan gençler, yalnızca sörf alanında değil, sanat, İngilizce ve akademik konularda da desteklendi.

Tüm program, çocuk koruma, toplumsal cinsiyet eşitliği, engelli kapsayıcılığı, güvenlik ve sağlık ilkeleri doğrultusunda uygulanıyor. Merkezde, her öğrenci evlerinden servisle alınıp servisle bırakılırken, öğrenciler sağlıklı yemek ve atıştırmalıklarla karınlarını doyuruyor, eğitimlerini alıyor ve tüm bu süreç tamamen ücretsiz gerçekleşiyor.

Toprak ve ekibinin araştırmasına göre ise Türkiye'de 10 milyon çocuk ve genç, evine bir saat uzaklıkta sörf yapabileceği sahillere erişebiliyor. Bu veriden hareketle Toprak, az ekipmanla yapılması dolayısıyla ekonomik olarak ulaşılabilir olan sörfün yaygınlaşması ve gençlerin doğayla temasının artması için çalışmalarını sürdürüyor.

"Yerel kalkınma modeli oluşturmak için de bir imkan yaratıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Deniz Toprak'ın Hatay Sörf Merkezi ile başlattığı dönüşümün, sporun iyileştirici ve dönüştürücü gücünü ortaya koyduğunu belirtti.

Safkan, bu çalışmanın sadece bir spor girişimi değil umut veren, kapsayıcı ve çocukların geleceğine yön veren bir sosyal etki modeli olduğunu aktardı.

Modelin üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye için önemli bir fırsat ve gelişim alanı açtığına dikkati çeken Safkan, "yerel kalkınma modeli oluşturmak için de bir imkan yaratıyor. Sabancı Vakfı olarak Deniz'in sörfün kendi hayatında yarattığı olumlu değişiminden yola çıkarak gençlere deneyimlerini aktarmasına, onları milli sporcu olma yolunda hazırlamasına ve bu ilham verici hikayesine destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.