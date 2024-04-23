Sabancı Vakfı ve Enerjisa Enerji İşbirliğiyle Yapılan Enerjisa Atatürk İlkokulu Hizmete Sunuldu

Sabancı Vakfı ve Enerjisa Enerji işbirliğiyle yaptırılan 5 derslikli Enerjisa Atatürk İlkokulu, Hatay'ın Hassa ilçesinde törenle hizmete sunuldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin yaralarını sarmak için ilk günden bu yana yoğun çalışmalar gerçekleştiren Sabancı Vakfı ve Enerjisa Enerji bölgeye yönelik desteklerini sürdürüyor.

Hatay'da eğitimin aksamaması için geçen yıl " Hatay'a 3 ayda 3 okul" sözüyle yola çıkan ve planladığı gibi okulları eğitime kazandıran Sabancı Vakfı, Enerjisa Enerji'nin yabancı hissedarı olan E.ON'un katkılarıyla Hassa ilçesinde yaptırdığı Enerjisa Atatürk İlkokulu'nu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda öğrenci ve öğretmenlere armağan etti.

Hassa Kaymakamı Osman Acar, açılıştaki konuşmasında, okulun yapım sürecinde emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

Okulun ülkeye ve ilçeye hayırlı olmasını temenni eden Acar, 6 Şubat'ta yaşanan depremler sonrasında ilçede süratli bir şekilde toparlanma yolunda ilerlediklerini söyledi.

Acar, depremler sonrasında ilçedeki okulların büyük tahribat aldığını ifade etti.

Depremde hasar alan okullardan birisinin de Atatürk İlkokulu olduğunu belirten Acar, "Yeni okulumuz çocuklarımıza, ilçemize hayırlı olsun. Burada biz eğitim ve öğretim faaliyetlerimize kaldığımız yerden inşallah daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz." dedi.

" Hatay'a bu dördüncü okul desteğimiz"

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan da deprem bölgesinde eğitim ve öğretimin aksamaması için imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.

Toplumsal sorunların çözümünde eğitimin öncelikli alan olduğunu bildiklerini ifade eden Safkan, şöyle konuştu:

"6 Şubat depremlerinden sonra tekrar bölgede eğitim öğretimin sürdürülebilir olması, öğretmen ve öğrencilerin güvenli okul ortamlarında bir araya gelmeleri, tekli sistemde eğitim öğretim alabilmeleri tabii çok çok önemli. Vakfımızın bu sene 50'nci yaşı. 50 yıllık faaliyet geçmişimizde en önemli alanlardan biri şüphesiz eğitim. Eğitim altında verdiğimiz desteklerden Hatay'a bu dördüncü okul desteğimiz. İnşallah beşincisi ve altıncısı da planlarımız arasında yer alıyor. Depremin yaralarını bir nebze de sarabilmiş olmaktan, destek vermiş olmaktan tabii son derece mutluyuz. Bu vesileyle bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutluyorum. Herkese hayırlı uğurlu olmasını dilerim."

"Bölgenin kalkınması için eğitimin çok önemli olduğunu biliyoruz"

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci, depremlerden etkilenen 11 ilin başta Hatay olmak üzere 5'inin Enerjisa Dağıtım Şirketleri Toroslar EDAŞ'ın sorumluluk bölgesinde olduğunu belirtti.

Özsürekci, depremlerde hem kaybettikleri çalışma arkadaşları hem de hasar gören şebeke unsurlarıyla depremzede bir şirket olduklarını aktardı.

Depremin ilk günlerinden itibaren bölgeye enerji vermek ve yaraları sarmak için büyük mücadele verdiklerine değinen Özsürekci, "Aynı zamanda bunları yaparken bölgenin sosyal sorumluluğu açısından kalkınması için eğitimin çok önemli olduğunu biliyoruz. Bugün Hatay Hassa'da Enerjisa Atatürk İlkokulu'nun açılışında bulunuyoruz. Bu okul aynı zamanda hissedarımız olan E.ON'un 70 bin çalışanının bağışlarıyla bugüne geldi. Herkese hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Enerjisa Enerji Mali İşler Lideri (CFO) Philipp Ulbrich, deprem sonrası birkaç günde 70 bin çalışanları ve şirketleri tarafından 1 milyon avrodan fazla para toplanarak okulun inşa edilmesine karar verildiğini belirtti.

Okulun ilçeye kazandırmasında katkı sağladıkları için çok mutlu olduklarını dile getiren Ulbrich, "Bugün burada bulunmam, hem E.ON hem de Enerjisa olarak deprem sonrasını iyileştirme ve yerel halkla dayanışma içinde olma konusundaki kararlılığımızı ifade ediyor." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar okulun açılış kurdelesini kesti, sınıfları gezdi ve öğrencilere hediyeler verdi.