Sabancı Vakfı'nın Kısa Film Yarışması Başvuruları Başladı

Sabancı Vakfı tarafından "Eğitimde Eşitsizlikler" temasıyla düzenlenen Kısa Film Yarışması'na başvurular 28 Kasım'a kadar kabul edilecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla 2016'da başlatılan yarışma, 10. yılında "Kayıtsız Kalma" çağrısıyla sinemacıları eğitimdeki fırsat eşitsizliklerini ele almaya davet ediyor.

Yarışmaya katılmak isteyenler, Sabancı Vakfı Kısa Film Platformu üzerinden başvuru yapabilecek. En fazla 5 dakika uzunluğundaki kısa filmlerin "Eğitimde Eşitsizlikler" konusunu işlemesi gerekiyor.

Başvurusu yapılan eserler önce ön jüri tarafından değerlendirilecek. Finale kalan en az 10, en fazla 15 film arasından kazananlar, jüri üyelerinin yapacağı son değerlendirme sonucunda belirlenecek.

Katılım koşullarında özgünlük ve vatandaşlık şartı aranıyor

Yarışmaya başvuran eserlerin yönetmeni ya da yapımcısından en az birinin Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Bir kişi birden fazla eserle başvuru yapabiliyor.

Daha önce herhangi bir platformda gösterilmemiş ve ödül almamış eserlerin kabul edildiği yarışmada, başvuru sahiplerinin daha önce uzun metraj bir film çekmemiş olması şartı da bulunuyor.

Yarışma kapsamında katılımcılar, "cinsiyete dayalı", "ekonomik", "coğrafi", "psikolojik ve sosyal", "ölçme ve değerlendirme", "dijital eşitsizlik", "engelli bireylerin karşılaştığı erişilebilirlik sorunları", "afet ve kriz anlarında erişim sorunları", "okul sonrası fırsatlara erişim" gibi konuları ele alabilecek.

Değerlendirme sonucunda birinci seçilen kısa film 80 bin lira, ikinci 60 bin lira, üçüncü ise 30 bin lira ödül kazanacak. Ayrıca yarışma kapsamında Sosyal Etki Ödülü'nün sahibi de 30 bin lira ile ödüllendirilecek.