Haberler

Sabancı Vakfı'nın Kısa Film Yarışması Başvuruları Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sabancı Vakfı, 'Eğitimde Eşitsizlikler' temalı Kısa Film Yarışması'na başvuruları 28 Kasım'a kadar kabul ediyor. Yarışma, eğitimdeki fırsat eşitsizliklerine dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Sabancı Vakfı tarafından "Eğitimde Eşitsizlikler" temasıyla düzenlenen Kısa Film Yarışması'na başvurular 28 Kasım'a kadar kabul edilecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla 2016'da başlatılan yarışma, 10. yılında "Kayıtsız Kalma" çağrısıyla sinemacıları eğitimdeki fırsat eşitsizliklerini ele almaya davet ediyor.

Yarışmaya katılmak isteyenler, Sabancı Vakfı Kısa Film Platformu üzerinden başvuru yapabilecek. En fazla 5 dakika uzunluğundaki kısa filmlerin "Eğitimde Eşitsizlikler" konusunu işlemesi gerekiyor.

Başvurusu yapılan eserler önce ön jüri tarafından değerlendirilecek. Finale kalan en az 10, en fazla 15 film arasından kazananlar, jüri üyelerinin yapacağı son değerlendirme sonucunda belirlenecek.

Katılım koşullarında özgünlük ve vatandaşlık şartı aranıyor

Yarışmaya başvuran eserlerin yönetmeni ya da yapımcısından en az birinin Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Bir kişi birden fazla eserle başvuru yapabiliyor.

Daha önce herhangi bir platformda gösterilmemiş ve ödül almamış eserlerin kabul edildiği yarışmada, başvuru sahiplerinin daha önce uzun metraj bir film çekmemiş olması şartı da bulunuyor.

Yarışma kapsamında katılımcılar, "cinsiyete dayalı", "ekonomik", "coğrafi", "psikolojik ve sosyal", "ölçme ve değerlendirme", "dijital eşitsizlik", "engelli bireylerin karşılaştığı erişilebilirlik sorunları", "afet ve kriz anlarında erişim sorunları", "okul sonrası fırsatlara erişim" gibi konuları ele alabilecek.

Değerlendirme sonucunda birinci seçilen kısa film 80 bin lira, ikinci 60 bin lira, üçüncü ise 30 bin lira ödül kazanacak. Ayrıca yarışma kapsamında Sosyal Etki Ödülü'nün sahibi de 30 bin lira ile ödüllendirilecek.

Kaynak: AA / Sibel Morrow - Ekonomi
Gürcistan'da düşen uçakta son şehidimizin naaşına da ulaşıldı

Son şehidimizin naaşına da ulaşıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'de hükümet 43 gün sonra açıldı! Trump imzayı attı

ABD tarihinin en büyük krizi bitti! Trump imzayı attı
Sürpriz sandı ama... Paspası kaldıran motokurye, büyük pişmanlık yaşadı

Sürpriz sandı ama... Paspası kaldıran motokurye büyük pişmanlık yaşadı
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken miras iddiası ortalığı karıştırdı

Fatih Ürek canıyla mücadele ederken aile içinde kriz iddiası
ABD'de hükümet 43 gün sonra açıldı! Trump imzayı attı

ABD tarihinin en büyük krizi bitti! Trump imzayı attı
Acun Ilıcalı galada sürprizi açıkladı! İsmi gizli tutuluyor: Survivor'a efsane bir yıldız daha

Galada sürprizi açıkladı! Survivor'a efsane bir yıldız daha
Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş

Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş
Tarihi mağaradan gelen esrarengiz sesler tedirgin ediyor

Tarihi mağaradan esrarengiz sesler! Kimse yanından geçmek istemiyor
Mustafa Şentop: Üniversiteyi bitirmiş olmak, evlenme yaşını yukarıya taşıyor

Nüfus artış hızındaki düşüşü, çok konuşulacak bir nedene bağladı
Neymar Brezilya'yı karıştırdı

Ne yaptın sen Neymar? Tek hareketiyle koca ülkeyi karıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için Erdoğan müjdeyi verdi
Bakanlık markayı ifşa etti: İşte vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirilen ilimiz

İşte vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirilen ilimiz
Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum

Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.