Paralimpik Sporculara Destek ve İlham

Sabancı Vakfı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan sporcuları onurlandırdı. Vakfın Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Safkan, her bir sporcunun arkasında büyük bir mücadele, azim ve inanç olduğunu belirterek "Bu etkinlikler bireysel olarak bana ilham veriyor. Daha iyisini yapma ve mücadele etme aynı zamanda azimle yola devam etme hissini bana aşılıyor. Her sporcumuzun hikayesi çok özel. İçinde ciddi başarılar, azim, hırs ve mücadeleler barındırıyor. Hazırlık sürecinde birden fazla kez bu hikayeleri dinledik ve seyrettik. Her seferinde de aynı duygularla ayrıldık" ifadelerini kullandı.

'OYUNCULARIMIZIN YENİ NESİLLERE İLHAM OLABİLMELERİNİN FIRSATINI VERİYORUZ'

Sabancı Vakfı'nın 1994 yılından bu yana olimpiyat şampiyonlarını ödüllendirdiğini hatırlatan Safkan, 32 yıldır sporcular için bu organizasyonu devam ettirdiklerini ve sporculara 240 Cumhuriyet altını verdiklerini söyledi. Ancak ödüllerin yalnızca maddi yönüyle değil, manevi etkisiyle de önemli olduğunun altını çizerek "Paralimpik olimpiyatlarda şampiyon olan sporculara Sakıp Sabancı'nın sağlığında başlayan bir ödül takdimimiz oluyor. 1994 yılından beri 32 yıldır olimpiyatlarda şampiyon olan sporculara toplam 240 Cumhuriyet altını olmak üzere ödülümüz var. Ama daha önemlisi bu tür ortamlar yaratarak kendilerini ifade edebilmeleri, hikayelerini görselleştirerek yeni nesillere ilham olabilmelerinin fırsatını veriyoruz. Bu kısımda en az maddi ödül kadar kıymetli oluyor" açıklamasında bulundu.

'HER SPORCUMUZA ÖZEL ÇALIŞMALAR YAPTIK'

Bu yılki törenin fark yarattığını belirten Safkan, "Bu kapsamda bir ödül töreni için belki ilk diyebilirim. Her bir sporcumuza özel çalışma yaptık. Her birinin hikayeleri videolaştırıldı. Web sitemiz üzerinden gösterime de açılacak. Bu çok kalıcı bir etki. Bunu çok önemsiyoruz. Bugün bir araya gelmek oyuncuların hem aileleri hem antrenörleri ile birlikte olmaları açısından değerli. Paylaşmanın gücüne ve bir arada olmanın güzelliğine önem verdik. Basın mensubu ve kanaat önderlerinin destekleri ile de çok daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz. Bu alanda 'Acaba ben başarabilir miyim' diyen genç arkadaşlara ilham olma potansiyelleri var. Bunu hedefleyerek bu tür organizasyonları destekliyoruz" dedi.