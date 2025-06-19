Dilek Sabancı Eğitim Ödülleri Sahiplerini Buldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sabancı Vakfı'nın 25 yıldır düzenlediği Dilek Sabancı Eğitim Ödülleri, Dilek Sabancı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni dereceyle bitiren üç öğrenciye toplamda 50 Cumhuriyet altını ile verildi. Ayrıca üniversiteye yerleşen üç öğrenciye lisans bursu sağlanacak.

Sabancı Vakfı'nın başarılı öğrencileri teşvik etmek amacıyla 25 yıldır sürdürdüğü "Dilek Sabancı Eğitim Ödülleri" bu yıl da sahiplerini buldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dilek Sabancı'nın katkılarıyla 1997'de eğitim-öğretime kazandırılan Dilek Sabancı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni dereceyle bitiren ilk üç öğrenciye toplamda 50 Cumhuriyet altını ödül verildi.

Ödül kriterlerini sağlayarak dereceye giren öğrenciler arasında okul 1'incisi Ahmet Yasin Gülden 25, 2'incisi Edanur Taşcıoğlu 15 ve 3'üncüsü Seda Nur Tosun 10 Cumhuriyet altınının sahibi oldu.

2024-2025 eğitim döneminde Dilek Sabancı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 103 öğrenci mezun olurken, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda en yüksek puanı alarak üniversiteye yerleşen üç öğrenciye lisans öğrenimleri süresince "Dilek Sabancı Başarı Bursu" verilecek.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
Usta sanatçı Mehmet Erenler son yolculuğuna uğurlandı

Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı! Sevenleri cenazeye akın etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'ın vurduğu İsrail borsa binası enkaza döndü

İsrail ekonomisinin kalbi vuruldu! Görüntüler inanılmaz
Marmaris'ten mide bulandıran görüntüler

Ardı arkası kesilmiyor! Turizm cennetinde skandal görüntüler
Son şampiyondan Nico Williams bombası

Son şampiyondan Nico Williams bombası
Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol

Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol
Zehra Güneş'in maç esnasında gözlük takmasının sebebi belli oldu

Zehra Güneş'in gözlük takmasının nedeni belli oldu
Filistinli Araştırmacı Yazar Muin Naim: İran'dan sonra hedef Türkiye olacak

Canlı yayında açıkça ifade etti: İran'dan sonra hedef Türkiye'dir
İsraillilerin ülkeden çıkışını yasaklayan karar yüksek mahkemeye taşınıyor

Netanyahu'nun skandal kararı yüksek mahkemeye taşınıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.