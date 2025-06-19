Dilek Sabancı Eğitim Ödülleri Sahiplerini Buldu

Sabancı Vakfı'nın başarılı öğrencileri teşvik etmek amacıyla 25 yıldır sürdürdüğü "Dilek Sabancı Eğitim Ödülleri" bu yıl da sahiplerini buldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dilek Sabancı'nın katkılarıyla 1997'de eğitim-öğretime kazandırılan Dilek Sabancı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni dereceyle bitiren ilk üç öğrenciye toplamda 50 Cumhuriyet altını ödül verildi.

Ödül kriterlerini sağlayarak dereceye giren öğrenciler arasında okul 1'incisi Ahmet Yasin Gülden 25, 2'incisi Edanur Taşcıoğlu 15 ve 3'üncüsü Seda Nur Tosun 10 Cumhuriyet altınının sahibi oldu.

2024-2025 eğitim döneminde Dilek Sabancı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 103 öğrenci mezun olurken, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda en yüksek puanı alarak üniversiteye yerleşen üç öğrenciye lisans öğrenimleri süresince "Dilek Sabancı Başarı Bursu" verilecek.