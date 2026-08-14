TUGFO 20. Yıl Turnesini 10 Konserle Tamamladı

Sabancı Vakfı'nın ana destekçisi olduğu Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), 20'nci yılı kapsamında düzenlenen "Müziğin Sihri" temalı turnesini Türkiye ve Avrupa'da verdiği 10 konserle tamamladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Rönesans Sağlık Yatırım'ın öncü sponsorluğunda, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren orkestra, 28 Temmuz-12 Ağustos'ta Türkiye ve Avrupa'daki konser salonları ile festivallerde sanatseverlerle buluştu.

Şef Cem Mansur yönetimindeki TUGFO, "sihir" ve "masal" dünyasından ilham alan repertuvarında klasik müzik eserlerini genç müzisyenlerin yorumuyla dinleyicilere sundu.

Orkestra, 20'nci yıl turnesine Balıkesir'deki Ayvalık Amfi Tiyatrosu'nda başladı. İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda sahne alan TUGFO, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda da 20'nci yıl özel konserini verdi.

Türkiye'deki programının ardından Avrupa turnesine Almanya'nın Bayreuth kentinde başlayan orkestra, Young Artists Festival Bayreuth ve Berlin Young Euro Classic Festival'e özel davetli olarak katıldı.

Bayreuth'ta kapalı gişe konser veren TUGFO, Berlin'deki konserinin ardından turnesine Romanya'da devam etti.

Bükreş'teki Romanian Athenaeum'da müzikseverlerle buluşan orkestra, turnenin son konserini Sinaia Festivali kapsamında gerçekleştirerek programı tamamladı.

Kaynak: AA