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Hacı Sabancı'ya açılan gayrimeşru çocuk davasında yeni gelişme: Avukatı açıklama yaptı

Hacı Sabancı'ya açılan gayrimeşru çocuk davasında yeni gelişme: Avukatı açıklama yaptı
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Geçtiğimiz sene ilk çocuğunu kucağına alan Hacı Sabancı gündeme bomba bir iddiayla gelmişti. F.D. isimli bir kadın, 3 yaşındaki oğlu Uzay D.'nin Hacı Sabancı'dan olduğu öne sürerek ünlü iş insanına babalık davası açtı. Basında iddiaların doğru olduğu yönünde söylentiler çıkarken Sabancı'nın avukatından çok sert açıklamalar geldi. Avukat Egemenoğlu, "Mahkemenin böyle bir DNA testi yapılması yönünde kararı da yoktur." sözleriyle iddiaları yalanladı.

DENSA Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hacı Sabancı, Zeynep Nazlı Sabancı ile 2021 yılında Arzu-Ömer Sabancı'nın yalısında sade bir törenle dünyaevine girmişti. Haziran 2022'de de Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğün yapan çiftin ilk bebekleri de 15 Ağustos 2023'te dünyaya geldi. Ünlü çift, kızlarına Arzu Alara adını verdi. Düğünden kısa süre sonra Hacı Sabancı'nın başka kadından bir oğlu olduğu iddiaları gündeme geldi.

Hacı Sabancı'ya açılan gayrimeşru çocuk davasında yeni gelişme: Avukatı açıklama yaptı

ÜNLÜ İŞ ADAMINA BABALIK DAVASI AÇTI

F.D. isimli kadın, Hacı Sabancı ile bir ilişki yaşadığını ve bu birliktelikten oğlu Uzay'ın dünyaya geldiğini öne sürerek ünlü iş insanına babalık davası açtı. F.D., mahkemeden çocuğun daha fazla mağdur edilmemesi için hızlı bir yargılama yapılmasını ve Uzay ile Hacı Sabancı arasındaki soy bağının DNA testi ile belirlenmesini talep etti.

Hacı Sabancı'ya açılan gayrimeşru çocuk davasında yeni gelişme: Avukatı açıklama yaptı

SABANCI'NIN AVUKATI İDDİALARI YALANLADI

Basında yer alan haberlerin ardından, DNA eşleşmesi sonucunda çocuğun Hacı Sabancı'nın oğlu olduğuna dair iddialar ortaya atıldı. Ancak Hacı Sabancı'nın avukatı Yunus Egemenoğlu, bu iddiaları yalanladı. Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Hacı Sabancı için DNA testi yapıldığına dair ileri sürülen iddialar doğru değildir. Mahkemenin böyle bir DNA testi yapılması yönünde kararı da yoktur" dedi. Egemenoğlu, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür haberlerin, müvekkilini ve ailesini hedef aldığını belirterek, "Bu tür gerçek dışı iddiaların haber değeri taşımadığı açıktır. Hukuki ve cezai açıdan konunun yakından takipçisi olacağız" ifadesini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Ebrar Ünaldı - 3.Sayfa

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Yorumlar (2)

NediyonDegisik:

zengine vermeyen yok. zenginin sokmadigi delik yok.

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heyyy:

BABALIK DAVASI AÇILDIYSA MUHAKKAK DNA TESTİ İSTENECEK.BABASI OLDUĞU NASIL İSPATLANACAK YAAA.AVUKATIN DA AÇIKLAMASI SAÇMA.

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