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İzmir'de Metropolis Antik Kenti'nde öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi

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İzmir'in Torbalı ilçesinde, Sabancı Vakfı tarafından desteklenen Metropolis Antik Kenti'nde ortaokul öğrencileri için 'Oyunun İzinde: Metropolis' etkinliği düzenlendi. Öğrenciler antik kenti gezip çeşitli görevleri yerine getirdi ve 'Metropolis Kaşifi' unvanı aldı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, kazı çalışmaları Sabancı Vakfı tarafından desteklenen Metropolis Antik Kenti'nde ortaokul öğrencileri için "Oyunun İzinde: Metropolis" etkinliği yapıldı.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Oyuncu Atlası Derneği Kurucusu Gökçen Göksel, gönüllü ekibi ile geliştirdiği "Oyunun İzinde: Metropolis" adlı çalışmayı, Metropolis Anti Kenti'nde öğrencilere sundu.

Önce antik kenti gezen küçük misafirler, oyun kapsamında çeşitli yerlere gizlenen objeleri buldu ve buradaki çeşitli görevleri üstlendi.

Etkinliğin bitiminde ise öğrencilere "Metropolis Kaşifi" unvanı verildi???????.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Göksel, öğrencilere, yaşadıkları coğrafyayla geçmişten bugüne bağ kurmayı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Öğrencilerin önemli kültürel mirası deneyimlediğini aktaran Göksel, "Gerçekleştirdikleri her görev antik dünyayı daha yakından keşfetmelerini sağlayan bir keşif yolculuğuna dönüştü." ifadelerini kullandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Torbalı Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi ve Metropolis Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek de etkinlik kapsamında öğrencilere rehberlik etti, onlara kentin tarihine ilişkin bilgi verdi.

Metropolis Antik Kenti'nin, Geç Neolitik Çağ'dan başlayarak pek çok çağ ve uygarlığa ev sahipliği yaptığını bildiren Aybek, "Böylesine geniş çaplı bir mirasın arkeoloji biliminin ışığında öğrencilerle buluşması mutluluk verici bir gelişme. Bu etkinlik geleceğimize yön verecek çocukların tarihlerini daha eğlenceli yollardan öğrenmelerine katkı sağladı." değerlendirmesinde bulundu. ???????

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Torbalı İzmir Kültür Etkinlik Kültür Sanat Güncel Haberler

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