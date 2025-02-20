Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi: 800 Genç Kadın İş Hayatına Katıldı

Sabancı Vakfının desteğiyle yürütülen "Geleceğini Kuran Genç Kadınlar" projesi, 3 yılda 6 bin genç kadına ulaşarak 800'den fazlasının iş hayatına katılmasına destek oldu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Vakfı destekleriyle yürütülen projenin ilk fazı tamamlandı.

Türkiye'de ne eğitimde ne istihdamda (NEET) yer alan genç kadınların güçlenmesi amacıyla yürütülen proje aracılığıyla bugüne kadar 6 bin NEET genç kadına ulaşılarak 800'den fazlasının iş hayatına katılmasına destek olundu.

Kapsamlı saha araştırmalarıyla NEET genç kadınların sorun ve ihtiyaçlarının tespit edilmesiyle yola çıkılan projede, mesleki eğitimler ve hak temelli güçlenme eğitimleri, mentörlük ve hibe programı, iş, staj, eğitim ve girişim desteği fırsatlarına kolay erişim sağlayan "Fırsatlar Haritası" gibi pek çok faaliyet gerçekleştirildi.

Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesine yapılan her 1 liralık yatırım 4 liralık sosyal getiri sağlarken, yılda 45 milyon lira sosyal değer yaratıldı.

Mentörlük programı büyük etki yarattı

Proje kapsamında yürütülen mentörlük programı, genç kadınların özgüven ve istihdam edilebilirlik oranlarını artırdı. İki dönemde tamamlanan programda 1000 mentor, 1100 mentiyle ulaştırıldı ve 4 bin mentörlük görüşmesi gerçekleştirildi.

Katılımcılara fazla fayda sağlayan mentörlük programında her 1 liralık yatırım, 6 liralık sosyal getiri yarattı. Kadınların iş bulma oranları artarken, psikolojik dayanıklılıkları da güçlendi. Mentörlük sürecinde kazandıkları özgüven, iş hayatında başarılı olmalarına katkıda bulundu.

Proje kapsamında oluşturulan Fırsatlar Haritası ile 1300'ü aşkın kurumla işbirliği yapılarak 2 binden fazla iş, eğitim ve staj fırsatı genç kadınlara sunuldu. Ayrıca, yapılan farkındalık çalışmalarıyla 3 milyon genç kadına ulaşıldı.

Ayrıca, yazılım, sanayi ve hizmet sektörleri gibi farklı alanlarda 100'e yakın eğitim programı düzenlenirken, toplam 10 bin saatlik eğitim verildi. 300 bin genç kadın, Fırsatlar Haritası'ndan yararlanarak eğitim ve istihdam olanaklarına erişim sağladı.

"Genç kadınların ekonomik ve toplumsal hayata katılımını artırmayı amaçladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Türkiye'nin toplumsal gelişimine katkıda bulunmak için 50 yıldır faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti.

Sabancı, özellikle kadınlar ve kız çocuklarının her alanda eşit fırsatlara sahip olabilmelerinin, vakfın çalışmalarının merkezinde yer aldığını vurgulayarak,"Araştırmalarımızın ortaya çıkardığı gibi ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınlar meselesi, ülkemizde büyüyen problemlerden biri. Bu nedenle, 2022'de Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesini hayata geçirerek, genç kadınların ekonomik ve toplumsal hayata katılımını artırmayı amaçladık. NEET genç kadınların sorunlarına dikkat çekmek, bu sorunları görünür kılmak ve çözüm arayışlarını güçlendirmek bu projenin temelini oluşturdu." ifadelerini kullandı.

Projenin, kadınların hem bireysel olarak güçlenmelerine hem de ekonomik hayata dahil olmalarına önemli katkılar sunduğunu aktaran Sabancı, şu bilgileri paylaştı:

"50 yılı aşkın bilgi birikimine sahip vakfımızda bu projeyle 3 yılın sonunda ulaştığımız 6 bin NEET genç kadından 800'den fazlası iş gücüne katıldı. Ne mutlu ki, yılda 45 milyon lira sosyal değer sağlayan bu proje, kadınların güçlenmesi adına doğru bir noktaya dokunduğumuzu bizlere gösteriyor. 3 yıldır olduğu gibi bundan sonraki süreçte de etki ortaklarımızla beraber genç kadınların kendi potansiyellerini keşfetmeleri ve daha güçlü şekilde hayatın içinde yer almaları için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."