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Hacı Mehmet Sabancı kimdir? Mehmet Sabancı kaç çocuğu ve yaşıyor mu?

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Hacı Sabancı ve Özcan Sabancı çiftinin en küçük oğlu olan Mehmet Sabancı 1963 yılında Adana'da doğdu. Peki, Hacı Mehmet Sabancı kimdir? Mehmet Sabancı kaç çocuğu ve yaşıyor mu?

Mehmet Sabancı Tarsus Amerikan Koleji'ni bitirdikten sonra US International University Europe - Londra'da İşletme eğitimi aldı. Hacı Mehmet Sabancı kimdir? Mehmet Sabancıkaç çocuğu ve yaşıyor mu?

HACI MEHMET SABANCI KİMDİR?

(Hacı Mehmet Sabancı 1963 - 2004)


Hacı Sabancı ve Özcan Sabancı çiftinin en küçük oğlu olan Mehmet Sabancı 1963 yılında Adana'da doğdu.

Mehmet Sabancı Tarsus Amerikan Koleji'ni bitirdikten sonra US International University Europe - Londra'da İşletme eğitimi aldı. Akbank ve Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'de 18 yıl çeşitli görevler alan Mehmet Sabancı, 2001 yılında Sabancı Holding'deki görevinden ayrıldı. Birkaç yıl önce hobi işi olarak başlattığı otomotiv işinin başına geçti ve F&B Grup çatısı altında işlerini devam ettirdi.

Zeynep Sabancı ile evli olan Mehmet Sabancı, Faruk ve Burak adında iki çocuk sahibiydi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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