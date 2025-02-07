Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nın Kazananları Açıklandı

Sabancı Vakfının toplumsal sorunlara sinema yoluyla dikkati çekmek amacıyla 2016'dan bu yana düzenlediği kısa film yarışmasının kazananları belli oldu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, bu yılki teması "İklim Göçü" olarak belirlenen ve "Çok Göç Olmadan Çek" sloganıyla gerçekleştirilen yarışmanın kazananları Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı'nın ev sahipliğinde Sakıp Sabancı Müzesi'ndeki The Seed'de düzenlenen törenle duyuruldu.

Finale kalan 10 eser arasından birincilik ve Sosyal Etki Ödülü "Son Yuva" filmiyle Hasan Hüseyin Alkan'ın oldu. Alkan'a ödülünü Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı takdim etti.

"Beyaz Geceler" filmiyle yarışmanın ikincisi olan Çağrı Erdoğdu, ödülünü Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan'dan aldı. Üçüncü olan "Minare" filminin yönetmeni Turan Güngör'e ödülü Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması Sanat Yönetmeni Zeynep Atakan tarafından sunuldu. Mansiyon Ödülü'nü ise "Ardımızda Kalanlar" filmiyle Muhammed Emin Çırçır ve Mahmut Enes Şahin almaya hak kazandı.

Sabancı Vakfı 9'uncu Kısa Film Yarışması'nın kazananları önemli yapımların yönetmeni Ömür Atay, oyuncular Burcu Biricik ve Boran Kuzum, Avrupa Konseyi Genişletilmiş Kısmi Spor Anlaşması (EPAS) Genel Sekreter Yardımcısı, uluslararası cinsiyet, çeşitlilik ve görsel işitsel danışmanı ve Avrupa Görsel ve İşitsel Kadın Ağı Başkan Yardımcısı Francine Hetherington Raveney ve uluslararası alanda ödüllü filmlere imza atan yapımcı Sarka Cimbalova tarafından belirlendi.

Kanaat önderliğini İspanyol oyuncu, yapımcı ve yazar Ruth Gabriel'in üstlendiği yarışmanın Sosyal Etki Jürisi'nde ise Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Türkiye Sözcüsü ve İletişim Bölüm Başkanı Selin Ünal, Boğaziçi Üniversitesi Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi Dr. Akgün İlhan, gazeteci ve yazar Binnaz Saktanber yer aldı.

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nın birincisine 60 bin lira, ikincisine 40 bin lira, üçüncüsüne 25 bin lira ödül verildi.

"Her yıl farklı bir toplumsal sorunu ele alıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, kültür ve sanatın, toplumları dönüştüren güçlü etkisinin olduğuna inandıklarını belirtti.

Sabancı Vakfı olarak kültür sanatı her zaman toplumsal gelişimin önemli bir aracı olarak gördüklerini vurgulayan Sabancı, bu alandaki katkılarını uzun yıllardır aralıksız ve uzun vadeli birçok projeyle sürdürdüklerine dikkati çekti.

"Kısa Film, Uzun Etki" sloganıyla 2016'da yola çıktıkları kısa film yarışmasının toplumsal sorunlara sinema perspektifinden yaklaşarak, büyük bir anlam kazanan çok değerli projeye dönüştüğü değerlendirmesinde bulunan Sabancı, şunları kaydetti:

"Ulusal ve uluslararası sinemacıların değerli jüri üyeliği ve kanaat önderliği yaptığı bir kurgumuz var. Yarışmamızla dünya çapında derinleşen sorunlara dikkati çekiyor ve genç sanatçıların gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Her yıl farklı bir toplumsal sorunu ele alıyoruz. Yarışmamızda bu yıl yine çok önemli bir meseleye odaklanıyoruz. İklim Göçü bütün dünyanın gündeminde. Günümüzde iklim değişikliğinin etkileri, çevresel bir sorun olmanın ötesinde insan hayatını derinden etkileyen küresel bir kriz haline geldi. Uluslararası Göç Örgütü'nün verileri iklim değişikliği sebebiyle, dünya genelinde geçtiğimiz 10 yılda, yılda ortalama 22 milyon kişinin kendi ülkeleri içinde göç etmek durumunda kaldığını ortaya koyuyor. Önümüzdeki 10 yılda ise 1 milyar insanın deniz seviyesinin yükselmesi, sel felaketi, kuraklık, aşırı sıcaklıklar ve gıda güvenliği gibi çok büyük sorunlarla karşı karşıya kalabileceği ve göç edebileceği öngörülüyor."