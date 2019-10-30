Rüyada kan görmek ne anlama gelir? Rüyada kan verdiğini görmek ne anlama gelir?

30.10.2019 15:21

Rüyada kan görmek bekar kız için mutlu bir evliliğe işaret ederken, hamile bir kadının kan görmesi düşük yapmaya işaret eder. Araka taraftan kan çıktığını görmek ise içinde bulunulan sıkıntıdan kurtulmak anlamına gelir. Rüyada kan görmek, rüyada kan verdiğini görmek, rüyada kan görmek diyanet, rüyada kan görmek rüya tabirleri ve rüyada kan işediğini görmek gibi farklı şekillerde tabir edilmektedir. İşte rüyada kan görmek ve tabiri…

RÜYADA KAN GÖRMEK NEDİR?

Rüyada kan görmek genel olarak helal olmayan bir işe bulaşmaya işaret eder. Eğer bir insan yaptığı işten pişmanlık duyuyorsa, rüyada gördüğü kan bunun dışavurumudur. Çok fazla kanın çıktığının görülmesi ise evlat, anne ya da babadan gelen yardımın kesilmesi olarak tabir edilir. Vücuttaki herhangi bir yaradan kan aktığının görülmesi zengin ise fakir olmaya, fakir ise zengin olmaya işaret eder. Rüya sahibi arka taraftan temi kan çıktığını görürse bu durumda günahtan kurtulmaya, çıkan kanın üstüne bulaşması halinde ise girdiği günahı işlemeye devam edeceği anlamını taşır.

RÜYADA KAN GÖRMEK/ RÜYADA KAN VERDİĞİNİ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada kan verdiğini görmek, kişinin içinde bulunduğu kötü durumdan kurtularak feraha ermeye işaret eder. Güzel günlerin habercisi olan bu rüyada kişi eğer başkasına kan veriyorsa kötü durumdan iyi duruma geçme anlamı taşır. Bu rüya aynı zamanda zenginliğe de işaret eder.

RÜYADA KAN GÖRMEK/ RÜYADA KAN TÜKÜRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada kan tükürmek ya da ağzınızdan kan çıktığını görmek arkanızdan konuşulduğuna, birisi hakkında kötü sözler işiteceğinize işaret eder. Eğer tükürdüğünüz kan üzerinize bulaştıysa kadınlar hakkında bir konuda fikir beyan edeceğiniz anlamına gelir. Bol miktarda kan tükürdüyseniz bir kişinin malının azalması anlamına gelir.

RÜYADA KAN GÖRMEK/ RÜYADA KULAKTAN KAN GELMESİ NE ANLAMA GELİR?

Rüyada kulaktan kan gelmesi nahoş özler işitmek anlamına gelir. Aile içinden duyulacak hoş olmayan sözlere işaret eden bu rüya, uzun süre küs kalmaya ve özür dilense bile konuşulmayacağı anlamına gelir.

Rüyada kan görmek

RÜYADA KAN GÖRMEK/ RÜYADA KAN DAMLASI GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada kan damlası görmek eve gelen kişilerin rüya sahibi hakkında arkasından konuştuklarını ifade eder. Mutfak tezgahında kan damlası bereketi olmayan kazanca, geçim sıkıntısı ve zorluklara işaret eder. Kişi üzerine kan damladığını görürse hatalarından af diler, tövbe eder.

RÜYADA KAN GÖRMEK/ RÜYADA KAN LEKESİ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada kan lekesi görmek, rüya sahibine iftira atılması anlamına gelir. Kişiye zararı dokunmayacak olan bu gelişme, düşmanların işbirliği yaparak rüya sahibi aleyhinde faaliyetler yürüteceği anlamına gelir. Yerde görülen kan lekesi ise kazadan sonra kurtulmaya ve kalıcı olmayan hastalığa işaret eder.

RÜYADA KAN GÖRMEK/ RÜYADA KAN TUTMASI NE ANLAMA GELİR?

Rüyada kan tutması rüya sahibinin kendi hakkı olmayan bir durumdan feragat edeceği, aile üyelerinin haksız kazanç elde edilmesini engelleyeceği, ve hep doğrudan yana tavır takınacağı şeklinde yorumlanır.

RÜYADA KAN GÖRMEK/ RÜYADA KAN ALDIRMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada kan aldırmak birilerinin hakkınızda kötü sözler sarf ettiği anlamına gelir. Koyu renkte siyaha yakın tonda kan görmek, yüksek maneviyata ve zorluklara karşı dirençli olmaya işaret eder. Sağ koldan kan alınması kaybedilen bir eşyayı bulmaya, sol taraftan alınması ise kaybedilen bir aile bireyinin bulunacağına işaret eder. Eğer rüyanızda kan aldırıyor ve kan bir türlü çıkmıyorsa durumunuz kötüye gidecek demektir.

RÜYADA KAN GÖRMEK/ RÜYADA KAN KUSMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada kan kusmak, vicdan azabına işaret eder. Herhangi bir nedenden dolayı rüyasında kan kustuğunu gören kişi esasen içindeki pişmanlık ve acıları dışarı atmıştır. Bu durum geçmişte yapılan bir kötülüğün bertaraf edilmesi gerektiği anlamını taşır. Rüyada kan kusmak bazı tabircilere göre ise huzura ermeye ev sağlığa işaret etmektedir.

Rüyada kan görmek

RÜYADA KAN GÖRMEK/ RÜYADA KAN İÇMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada kan içmek tabirinde farklı yorumlar söz konusudur. Rüyada kan içmek helal yoldan para kazanmamaya ve bu kazancı ailenize yedirmek olarak tabir edilir. Bu rüya bazı tabircilere göre ise bir akrabanıza yaptığınız yardımın ona gitmemesi anlamına gelir.

RÜYADA KAN GÖRMEK/ RÜYADA KAN ALMA NE ANLAMA GELİR?

Rüyada kan alma rüya sahibinin yönetici olacağı anlamına gelir.Bu rüya yöneticilik yanında o kişiye önemli bir emanet verileceği anlamına da gelir. Kanı alan kişi rüya sahibi ise düşmana karşı zafer elde eder. Vücudundan kan alındığını gören kişi bir hastalıktan kurtulur.

RÜYADA KAN GÖRMEK/ RÜYADA KAN BAĞIŞLAMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada kan bağışlamak rüya sahibinin kötülüklerden kurtularak rahata ermeye işaret eder. Riya sahibi üzerindeki bir sırrı atar. Orta halli bir kişi bu rüyayı görürse zenginleşir, fakir biri görürse önüne yeni kapılar açılır.

RÜYADA KAN GÖRMEK/ RÜYADA ÜSTÜ BAŞI KAN İÇİNDE OLMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada üstü başı kan içinde olmak, zengin olmasına rağmen bir türlü hesaplarını denkleştirememesi anlamına gelir. Bu rüya sahibi, devamlı nazara maruz kaldığı için işleri ters gider ve parasının bereketini göremez.

RÜYADA KAN GÖRMEK/ RÜYADA KANLI GÖMLEK GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada kanlı gömlek görmek akrabalar arasında çıkan bir husumet nedeniyle kişinin arada kalacağı ve ortalığı yatıştırmak isterken kendisinin arada kalacağı anlamına gelir. Kanlı gömlek görmek hayat boyu aklıdan çıkmayacak bir olay yaşamak anlamına da gelir. Ağır sözler duymaya işaret eden bu rüya, sevilen birine kırılmak anlamına da gelir.

RÜYADA KAN GÖRMEK/ RÜYADA KANLI ELBİSE GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada kanlı elbise görmek, bekar kadınlar için gönül ilişkilerinde yanlış tercihler yapmaya, nişan atma ve düğün tarihi gibi konularda sorunlar yaşamaya işaret eder. Rüyada kanlı elbise görmek gebe kalmaya engel olacak bir hastalığa işaret eder.Kaza sonucu hasta olmak, namusuna laf edilecek davranışlarda bulunulması ve yüz kızartıcı davranışlarda bulunmaya işaret eder.

Rüyada kan görmek

RÜYADA KAN GÖRMEK/ RÜYADA KANLI ÇARŞAF GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada kanlı çarşaf görmek birisine yapılan kötülükten dolayı pişmanlık duymaya ve bu vicdan azabının bir süre devam edeceği anlamına gelir. Rüyada kanlı çarşaf görmek birisinin ölmesine ya da sakat kalmasına neden olacak bir duruma yol açmaya, telafisi olmayan kazaya işaret eder. Bu rüya aynı zamanda rüya sahibinin günahlarla dolu yaşantısına da işaret eder.

RÜYADA KAN GÖRMEK/ RÜYADA GÖZÜNE KAN OTURMASI NE ANLAMA GELİR?

Rüyada gözüne kan oturması, başkasına ait olan bir mala sahip olmanın hedeflendiği ve hakkı olmayan bir kazancın zimmete geçirileceği anlamına gelir. Bu kazancın da hayır getirmeyeceği ve kendisiyle beraber günahı olmayan kişileri de harama teşvik edeceği, iki yakasının bir araya gelmeyeceği şekilde yorumlanır.

RÜYADA KAN GÖRMEK/ RÜYADA KAN İŞEMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada kan işemek konusunda birçok tabir vardır. En genel olan tabir ise rüyada kan işemek amansız hastalıklardan kurtulmanın işareti yorumudur. Rüyada kan işemek uzun bir yolculuğa, hapisten kurtulmaya, camide kan işemek mutluluğa ve sevince işret eder. Yangında kan işemek ise hırsızlıktan mağdur olmaya işaret eder. Az miktar kan işemek ise malda azalmaya işaret eder.

Rüyada kan görmek

RÜYADA KAN GÖRMEK/ RÜYADA KAN AĞLAMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada kan ağlamak çok büyük bir fırsatın kaçırılması anlamına gelir. Vicdan azabı ile baş başa olmaya işaret eden rüyada kan ağlamak, büyük bir pişmanlık olarak yorumlanır. Bu rüya bir kişi hakkında kin beslemeye de işaret eder.

RÜYADA KAN GÖRMEK/ RÜYADA KAN AKITMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada kan akıtmak rüya sahibinin içinde beslediği kin ve nefreti gösterir. Rüyada çok kan akıtıldığının görülmesi malların bir bir elden çıkması ve iflas olarak tabir edilir. Rüyada az miktarda kan akıtıldığının görülmesi ise basit bir hastalıktan kurtulmak anlamına gelir.

RÜYADA KAN GÖRMEK HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Rüyada kan görmek tabirinde rüyada kan durdurmak, rüyada bacağından kan aktığını görmek, rüyada kan laboratuvarı görmek,rüyada kan verip hayat kurtarmak, rüyada kan görüp bayılmak, rüyada kan içip kusmak, rüyada kanama görmek, rüyada gözünden kan geldiğini görmek, rüyada kan içinde bir hayvan görmek, rüyada kan temizlemek gibi konular da merak ediliyor. Bunun beraber rüyada siyah kan görmek, rüyada kan kaybından ölmek, rüyada kan grubu görmek, rüyada eline kan bulaşması, rüyada eli yüzü kan içinde olmak, rüyada başından kan geldiğini görmek, rüyada burundan kan gelmesi, rüyada burundan kan gelmesi, rüyada ağızdan kan kusmak, rüyada damar görmek, rüyada damar kopması ve rüyada damardan kan akması gibi konular da merak edilmektedir.