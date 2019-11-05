Rüyada bit görmek ne anlama gelir? Rüyada saçta bit görmek nedir?

05.11.2019 14:29

Rüyada bit görmek rüya sahibinin dedikodusunun yapıldığına, , rüya sahibinin dostlarını iyi seçmesi gerektiğine ve aile içinde huzursuzluklar yaşamaya işaret eder. Rüyada saçta bit görmek, rüyada saçında bit görmek ve rüyada kafada bit görmek gibi şekillerde görülen rüyada bit görmek ne anlama gelir, rüyada bit görmek ne anlama gelir?Rüyada bit görmek nedir?

RÜYADA SAÇTA BİT GÖRMEK NEDİR?

Rüyada bit görmek, çok sayıda bit görülmesi halinde üzüntüye, hapse ve sıkıntıya işaret eder. Rüyada bit görmek ve yakalamak sıkıntıdan kurtulmak demektir. Rüyada bit yüzünden kaşınmak ise hasta olmaya, hapse ve sıkıntılara işaret eder. Rüyada bit yemek ise bir kişi hakkında dedikodu yapmak anlamına gelir.

RÜYADA BİT GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada bit görmek rüyanın görülüş biçimine göre değişir. Eğer rüya sahibi rüyasında bit öldürüyorsa çok sevdiği birine haksızlık edeceğine, rüya sahibinin kıyafetinde bit görmesi sağlığa ve zenginliğe işaret eder.

RÜYADA BİT GÖRMEK/ RÜYADA BİT ÖLDÜRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada bit öldürmek tanıdığı ve sevdiği bir kişi hakkında kötü sözler söylemeye ve ona haksızlık yapmaya işaret eder.

RÜYADA BİT GÖRMEK/ RÜYADA ÜZERİNDE BİT GÖRMEK

Rüyada üzerinde bit görmek iyi şekilde tabir edilir. Bu rüya işlerin ve rızkın açılacağı anlamına gelir. Nüfus olarak da kalabalık manasına gelir.

RÜYADA BİT GÖRMEK/ RÜYADA BİT YEMEK

Rüyada bit yemek çok hayırlı bir rüyadır. Rüyada bit yemek, rüyayı gören kişiyi kıskananların hasetinden çatlaması manasına gelir. Rüyada bit yemek dedikodu olarak da yorumlanır.

RÜYADA BİT GÖRMEK/ RÜYADA BİT YUMURTASI GÖRMEK

Rüyada bit yumurtası görmek hayırlı bir rüya değildir. Rüyasında bir yumurtası gören kişinin etrafında fırsatçı, dedikoducu ve art niyetli insanların olmasına işaret eder.

RÜYADA BİT GÖRMEK/ RÜYADA BİT SİRKESİ GÖRMEK

Rüyada bit sirkesi görmek rüya sahibinin kendisi ile ilgi bazı olayların yaşanmadan belirtilerinin görüleceği manasına gelir. Rüyada başka bir kişinin saçında bit sirkesi görmek bir kimseyi karşı karşıya kalacağı zor bir durumdan önce onu uyarmak demektir. Bu rüya, rüya sahibini telaşlandıracak ve üzecek bir habere işaret eder.

RÜYADA BİT GÖRMEK/ RÜYADA BİT TEMİZLEMEK

Rüyada bit temizlemek bir şüpheden emin olmak için onun üstüne gitmeye ve ondan kurtulmak olarak yorumlanır. Bu rüya, rüya sahibini çok uğraştıracak ve üzerine uzunca düşünmesini gerektirecek bir duruma işaret eder.

RÜYADA BİT GÖRMEK/ RÜYADA SAÇTA SİYAH BİT GÖRMEK

Rüyada saçta siyah bit görmek rüyayı gören kişi sosyal hayattan uzaklaştıracak, günlük hayatı sürdürmeye engel olacak bir duruma işaret eder. Rüyada saçta siyah bit görmek, rüya sahibinin bir durumdan tereddüt etmesine ve tereddütün yersiz olmaması anlamına gelir Rüya sahibi gerekti tedbirleri alacak ve bu endişe verici durumdan kurtulacak demektir.

RÜYADA BİT GÖRMEK/ RÜYADA BÜYÜK BİT ÖLDÜRMEK

Rüyada büyük bit öldürmek herkesin farkında olduğu bir pürüzü ortadan kaldırmak anlamına gelir. Rüyada büyük dişli beyaz bit öldürmek, engellenmesi durumunda rüya sahibini kazanç elde edeceği ve kısmetini engelleyen şeyden kurtulacağı anlamına gelir.

Rüyada bit görmek

RÜYADA BİT GÖRMEK/ RÜYADA BAŞKASININ SAÇINDA BİT ÖLDÜRMEK

Rüyada başkasının saçında bit öldürmek pratik ve kolay şekilde hareket ederek bir kimseye kolayca yardım etmek anlamına gelir. Rüyada başkasının saçında bit öldürmek zor durumda bir kişiye kol kanat germek ve o kişi için iyi şeyler yapmak anlamına gelir.

RÜYADA BİT GÖRMEK/ RÜYADA KENDİ SAÇINDA BİT ÖLDÜRMEK

Rüyada kendi saçında bit öldürmek, yanlış kararlardan dolayı kişinin sağlığını tehlikeye atması anlamına gelir. Bu rüya bir sağlık sorunu nedeniyle rüya sahibinin doktora danışması, doktorun tavsiye ettiği yöntemin rüya sahibine zarar vereceğine ve sıkıntıya da işaret eder.

RÜYADA BİT GÖRMEK/ RÜYADA BAŞKASININ SAÇINDAN BİT AYIKLAMAK

Rüyada başkasının saçından bit ayıklamak. Minnet durulan ve hatırı sayılan bir kişi olmaya, iki taraf arasında orta yolu bularak büyük bir iyiliğe aracı olmak anlamına gelir. Başkasının saçından beyaz bit ayıklamak ise bir kimsenin mahcup olacağı bir durumdan dolayı onu uyararak, ona yardımcı olmak anlamına gelir.

RÜYADA BİT GÖRMEK/ RÜYADA ÖLÜNÜN BAŞINDA BİT GÖRMEK

Rüyada ölünün başında bit görmek rüya sahibinin başından çeşitli olayların geçmesi manasına gelir. Rüya sahibi endişe ettiği bir durumdan dolayı yanılgıya düşebilir. Rüyada ölü birinin başında ölmüş bit görmek ise bir konuyu tamamen kapatarak o konudan emin olmaya tabir edilir. Rüyada ölünün başından bit ayıklamak da geçmişle ilgili kötü konuşmadığına ve geçmişe minnet, şükran duyduğunuz gösterir.

RÜYADA BİT GÖRMEK/ RÜYADA YORGANDA BİT GÖRMEK

Rüyada yorganda bit görmek, tehlikenin teğet geçmesine, hastalığın farkında olmadan atlatılmasına ve sonradan öğrenilecek bir sorunun kendiliğinden çözülmesi anlamına gelir. Rüyada yorganda canlı bir görülmesi, önemsiz ve küçük tartışmalara ve huzursuz edecek bir meseleye işaret eder. Rüyada yorganda görülen biti öldürmek stratejik davranarak bir sorunu çözmek ve gönül rahatlığı içinde yoluna devam etmek manasına gelir.

RÜYADA BİT GÖRMEK/ RÜYADA BİTİN KENDİSİNİ ISIRDIĞINI GÖRMEK

Rüyada bitin kendisini ısırdığını görmek rüya sahibinin çevresinde gereksiz insanların olduğuna ve o insanlar yüzünden sıkıntı yaşayacağı manasına gelir.

RÜYADA BİT GÖRMEK/ RÜYADA VÜCUDUNDAKİ BİTİN GİTTİĞİNİ GÖRMEK

Rüyada vücudundaki bitin gittiğini görmek giderek geçimin zorlanması ve elindeki malın azalması olarak yorumlanır. Bu rüya bazı alimler tarafından pişman olmaya ve tövbe etmeye yorumlanır.

RÜYADA BİT GÖRMEK/ RÜYADA TAVUK BİTİ GÖRMEK

Rüyada tavuk biti görmek haset ve hırsız komşuya işarettir. Eğer tavuktaki bit elbiseye giriyor ve rüya sahibine zarar veriyorsa rüyayı gören kişinin evine hırsız gireceği anlamına gelir. Tavuk bitini öldürmek ise hırsız karşı galip gelmek olarak yorumlanır.

RÜYADA BİT GÖRMEK/ RÜYADA ÇOK FAZLA BİT GÖRMEK

Rüyada çok fazla bit görmek para biriktirmeye, zenginleşmeye ve malın çoğalmasına işaret eder. Bu rüya aynı zamanda rüya sahibinin dedikodusunun yapılması anlamına da gelir.

RÜYADA BİT GÖRMEK/ RÜYADA BİRİNİN BİTLENDİĞİNİ GÖRMEK

Rüyada birinin bitlendiğini görmek o kişi ile yakın dost olmaya ve onunla sürekli beraber olmaya işaret eder.

RÜYADA BİT GÖRMEK HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Rüyada bit görmek konusunda sadece bit değil, pire konusunda merak edilmektedir.

Rüyada pire ısırması, rüya sahibinin asılsız söylemler nedeniyle canının sıkılacağı ve uğraşacağı manasına gelir.

Rüyada pire öldürmek rüya sahibinin gereksiz bir yükten kurtulmasına işaret eder.

Rüyada pire yakalamak dost sanılan kişilerin gerçek yüzlerinin ortaya çıkması olarak yorumlanır.

Rüyada üzerinde pire görmek rüya sahibinin koynunda yılan beslemesi, kendisine çok yakın olan birinin aslında onun dostu olmadığı anlamına gelir.