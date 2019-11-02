02.11.2019 14:56

Rüyada yumurta görmek mevcut durumda yükselmeye, hayırlı işlere ve huzurun artmasına tabir edilir. Evlenip hayırlı izdivaç kurmak olarak da yorumlanan bu rüya, rüyada yumurta görmenin şeklinde göre farklı anlamalara gelir. İşte Rüyada yumurta görmek, rüyada yumurta görmek diyanet, rüyada yumurta görmek ne demek, rüyada yumurta görmek ne anlama gelir, rüyada yumurta görmek nedir, rüyada yumurta sarısı görmek ve rüyada yumurta görmek neye delalettir anlamları…

RÜYADA YUMURTA GÖRMEK/ RÜYADA YUMURTA YEMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada yumurta yemek iş hayatında yükselişe işaret eder. Eğer rüyada yumurta yemek, yumurtanın pişirilerek yenmesi halinde görüldüyse yaptığını bir işte başarılı kararlarınız sayesinde yükseleceğiniz anlamına gelir. Bu rüya yeni ufuklara ve işinizin olgunlaşmasına da işaret eder.

RÜYADA YUMURTA GÖRMEK/ RÜYADA YUMURTA PİŞİRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada yumurta pişirmek iş hayatında başarıya işaret eder. İşinizde büyük karlar elde etmeye yorulan rüyada yumurta görmek, genel olarak hayırlı işleri işaret eder. Evde bolluk ve bereket anlamına gelir. Rüyasında yumurta gören kişi bekarsa mutlu bir evlilik yapar. Eğer rüyada kümesten yumurta toplanıyorsa iş hayatında büyük kazançlar elde edilecek demektir.

RÜYADA YUMURTA GÖRMEK/ RÜYADA YUMURTA SARISI GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada yumurta sarısı görmek rüya tabircileri tarafından farklı şekillerde yorumlanır. Yumurtanın sarısının görülmesi hayırlara işaret eder.Rüya sahibi işsizse yüksek kazançlı bir işe girer. Bekar kimsenin rüyasında yumurta sarısı görmesi onun hayırlı bir evlilik yapacağı manasına gelir. Rüyada yumurta sarısının dökülmesi ise ele geçecek fırsatın kaçırılması olarak tabir edilir.

Rüyada yumurta görmek

RÜYADA YUMURTA GÖRMEK/ RÜYADA YUMURTA TOPLAMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada yumurta toplamak iş vereninize büyük paralar kazandıracağınız anlamına gelir. Bu sayede üst mertebeye yükselecek ve büyük kazançlar elde edeceksiniz. Önünüzün açılması anlamına gelen bu rüya, kararlarınızın isabetli olduğu ve bu durumdan dolayı mutlu olacağınız şeklinde yorumlanır.

RÜYADA YUMURTA GÖRMEK/ RÜYADA YUMURTA SOYMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada yumurta soymak mala erişmeye yorulur.Çok istenen bir şeye ulaşmak olarak yorumlanan rüyada yumurta soymak tabirinde yumurta sarısı altın olarak yorumlanır.Yumurtayı soyup sarısına ulaşan kişi büyük bir servete sahip olur. Yumurtayı soyup beyazına ulaşan kişi ise küçük çapta kazanç elde eder.

RÜYADA YUMURTA GÖRMEK/ RÜYADA YUMURTA KIRILMASI NE ANLAMA GELİR?

Rüyada yumurta kırılması iyi şekilde yorumlanmaz. Genel olarak hayırlara yorulan rüyada yumurta görmek, rüyada yumurta kırılması görmek halinde olumsuz şekilde yorumlanır. Evli çocuklu kimseler rüyasında yumurta kırıldığını görürse, çocuğu vefat eder. Bakire bir kadın rüyasında yumurta kırıldığını görürse bekaretini kaybeder. Rüyada yumurta kırılması görmek elde olan bir malın kaybı olarak tabir edilir. Rüyada çatlak yumurta görmek hayatta yaptığınız bir hataya işaret eder.

Rüyada yumurta görmek

RÜYADA YUMURTA GÖRMEK/ RÜYADA YUMURTA ÇALMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada yumurta çalmak elde edilen bir başarının kendi ellerinizle başarısızlığa dönüşmesi anlamına gelir. Bu rüya işverenine hainlik yapmak ve geçmişte yapılan bir haksızlığı ifade eder.

RÜYADA YUMURTA GÖRMEK/ RÜYADA YUMURTA BEYAZI GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada yumurta beyazı görmek şuanki mertebeden bir üst mertebeye çıkmaya işaret eder. Mevki atlamaya işaret eden bu rüya gümüşe de işaret eder. Gümüş reni orta seviye anlamında, ne zengin ne de fakirliği ifade eder. Yani bu rüya orta seviyede bir yükselişe işaret eder.

RÜYADA YUMURTA GÖRMEK/ RÜYADA YUMURTA ARAMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada yumurta aramak mutluluğu aradığı ve yakın zamanda mutlu bir evlilik yapacağı manasına gelir. Çocuğu olmayan biri rüyasında yumurta ararsa çocuğu olacağı anlamına gelir. İşsiz olan birisi rüyasında yumurta aradığını görürse güzel bir iş bulacağı manasına gelir.

RÜYADA YUMURTA GÖRMEK/ RÜYADA YUMURTA AKI GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada yumurta akı görmek, yapılan birikimin ihtiyaç için harcanacağı manasına gelir. Bu rüya kimi zaman da eldeki imkânların eskisinden daha kötü olacağı anlamına da gelir. Bu rüya eldeki bir fırsatın kaçması ve işin riske gireceği anlamına da gelir. Eğer bekar bir erkek ya da kadın elindeki yumurtayı düşürürse kısmetini kaçıracağı şeklinde yorumlanır.

Rüyada yumurta görmek

RÜYADA YUMURTA GÖRMEK/ RÜYADA YUMURTA DOĞURDUĞUNU GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada yumurta doğurduğunu görmek mal, evlilik ve çocuk olarak tabir edilir. Eğer rüya sahibi evli ve çocuksuzsa bu rüya çocuğu olacağı anlamına gelir. Fakirse zengin olacağına, başarılı olacağına ve malının artacağı anlamına gelir.

RÜYADA YUMURTA GÖRMEK/ RÜYADA YUMURTA DİZMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada yumurta dizmek dağınık olan bir ailenin bir araya geleceği manasına gelir. Bu kişi bekarsa evlenir ve düzenli bir yaşama sahip olur.

RÜYADA YUMURTA GÖRMEK/ RÜYADA YUMURTADAN CİVCİV ÇIKMASINI GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada yumurtadan civciv çıkmasını görmek yaşamda çok güzel değişimlerin olacağına işaret eder. Rüyanızda gördüğünüz civcivi elinize alıp severseniz çocuğunuz olacağı anlamına gelir. Bu rüya kısmetli olmaya ve bolluk içinde yaşamaya işaret eder.

RÜYADA YUMURTA GÖRMEK/ RÜYADA BİRİNE YUMURTA ATMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada birine yumurta atmak kötü bir davranışınızdan dolayı birilerinin sizden intikam alması olarak yorumlanır. İşverenseniz haksız tavırlarınızdan dolayı elinizdeki varlığın azalması olarak yorumlanır. Yönetici konumunda biriyseniz alacağınız kararların yanlış olacağı manasına gelir.

RÜYADA YUMURTA GÖRMEK/ RÜYADA RENKLİ YUMURTA GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada renkli yumurta görmek rengine göre farklı anlamlara farklı anlamlara gelir. Rüyada kırmızı yumurta görmek, yangına, felakete ve ölüme işaret eder. Rüyada siyah yumurta görmek ise kötü olaylara işaret eder.

RÜYADA YUMURTA GÖRMEK/ RÜYADA BÜYÜK YUMURTA GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada büyük yumurta görmek kazanca ve bol kısmete işaret eder. Bu rüya aynı zamanda yapılan bir yatırımın meyvesini almak anlamına gelir. Bu sayede kazancınızı artırmak ve yükselmek anlamına gelir.

RÜYADA YUMURTA GÖRMEK/ RÜYADA TAVUK YUMURTASI GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada tavuk yumurtası görmek akrabaların ve ailenin zengin bir hayata sahip olması anlamına gelir. Bu rüya aynı zamanda bolluk ve bereket olarak tabir edilir. Mal ve mülkün artacağı anlamına da gelen bu rüya, yapılacak ortaklıklardan zarar etmeye veya hamilelik haberi almaya işaret eder. Rüyada tavuk yumurtası dolu bir evde olmak ise ailesiyle beraber mutlu bir hayat sürmek anlamına gelir.

Rüyada yumurta görmek

RÜYADA YUMURTA GÖRMEK/ RÜYADA SUCUKLU YUMURTA GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada sucuklu yumurta görmek malın mülkün artması ve isteklerin kolayca yerine gelmesi olarak yorumlanır. Kimseye muhtaç olmadan yaşamak ve kazancı iyi olan bir işe girmek anlamına gelir. Rahat yaşamak anlamına gelen bu rüya kişini şükür sahibi ve iyi biri olduğu manasına gelir.

RÜYADA YUMURTA GÖRMEK/ RÜYADA BOZUK YUMURTA GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada bozuk yumurta görmek hayırsız evlada ve kötü çocuğa işaret eder. Rüyasında bozuk yumurta gören kişinin söz dinlemeyen bir çocuğu olur. Bu rüya, rüya sahibinden türeyecek neslin kötü insanlar olacağı şeklinde tabir edilir. Rüyada bozuk yumurta yemek ise kişinin hilebaz ve sinsi düşmanları olduğuna işaret eder.

RÜYADA YUMURTA GÖRMEK/ RÜYADA BEYAZ YUMURTA GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada beyaz yumurta görmek genel olarak kadına yorulur. Güzel ahlaklı bir kadınla evlenmeye yorulan bu rüya, evli ise eşinin ahlaklı bir kadın olduğu şeklinde tabir edilir. Rüyada beyaz yumurta görmek bazen de eşin hamile olmasına ve evlada tabir edilir.

RÜYADA YUMURTA GÖRMEK/ RÜYADA KIRIK YUMURTA GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada kırık yumurta görmek kötü şans olarak da tabir edilir. Rüya sahibini başının ağrıması ve huzurunun kaçmasına işaret eden bu rüya, maneviyatın çökmesine neden olacak olaylar yaşamak anlamına da gelir.

Rüyada yumurta görmek

RÜYADA YUMURTA GÖRMEK/ RÜYADA HAŞLANMIŞ YUMURTA GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada haşlanmış yumurta görmek dünya nimetlerinden faydalanmaya ve bolluğa işaret eder. Rüyada haşlanmış yumurta görmek şansa ve nimete işaret eder, ortaya koyduğu iş fikrinin takdir toplaması olarak tabir edilir.

RÜYADA YUMURTA GÖRMEK/ RÜYADA YUMURTA KABUĞU GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada yumurta kabuğu görmek rüya sahibinin yüzünün güldürecek gelişmelere işaret eder. Bu rüya bazı tabircilere göre kalbi kırılan birinden af dilenmesi ve sonrasında o kimse ile arkadaş olmak olarak yorumlanır.

RÜYADA YUMURTA GÖRMEK/ RÜYADA ÇÜRÜK YUMURTA GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada çürük yumurta görmek eskiden yapılan bir hatanın kişinin karşısına beklemediği bir anda acıkması olarak yorumlanır. Bu gelişme sonucu keyif kaçacak ve huzursuz anlar yaşanacaktır.