Rüyada düğün görmek ne anlama gelir? Rüyada düğüne gittiğini görmek nedir?

05.11.2019 11:10

Rüyada düğün görmek kısa süre içinde üzüntünün ve sıkıntının gideceği anlamına gelir. Rüyada düğün görmek genel olarak hayırlara göre yorulurken bazı tabirciler bu rüyayı olumsuz şekilde tabir etmiştir. Bazen kişinin başına gelecek musibetlere işaret eden rüyada düğün görmek, rüyada düğün kalabalığı görmek, rüyada düğüne gittiğini görmek, rüyada düğün hazırlığı görmek, rüyada düğün olduğunu görmek ve rüyada düğün yemeği görmek şekillerine göre farklı şekilde tabir edilir. Rüyada düğün görmek ne anlama gelir?

RÜYADA DÜĞÜN GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada düğün görmek genel itibariyle sıkıntılardan kurtulmak ve konumun yükselmek anlamına gelir. Bir insanın rüyasında kendi düğününün görmesi uzak bir akrabanızdan ya da dostunuzdan kötü haber almak anlamına gelir. Rüyada müziksiz düğün görmek haneye bereket gelmesi olarak tabir edilir.

RÜYADA DÜĞÜN GÖRMEK/ RÜYADA KENDİ DÜĞÜNÜNÜ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada kendi düğününü görmek uzak bir dost ya da akrabadan olumsuz bir haber gelmesine işaret eder. Bu rüya, rüya sahibinin boş işlerle uğraştığına ve zamanını faydası olmayan şetlerle geçirdiğine işaret eder. Bazı alimler bu rüyayı musibet olarak tabir eder. Rüyada kendi düğününü görmek rüyasında yeme içme ve eğlence yoksa bu durumda rüya bereket anlamına gelir.

RÜYADA DÜĞÜN GÖRMEK/ RÜYADA MÜZİKSİZ DÜĞÜN GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada müziksiz düğün görmek güzel şekilde tabir edilir. Rüyada düğün görmüş ve düğünde eğlence, müzik yoksa bu durum hanenize bereket geleceği şeklinde tabir edilir. Bu rüya haneye girecek paranın çok olacağı gibi eldeki nimetlerin de kolay kolay elden çıkmayacağı anlamına gelir. Rüyanızda gördüğünüz düğün müzikli eğlenceliyse yakın zamanda imtihandan geçecek ve sabrederseniz bu sınavı başarıyla geçeceksiniz demektir.

Rüyada düğün görmek

RÜYADA DÜĞÜN GÖRMEK/ RÜYADA OYUNLU DÜĞÜN NE ANLAMA GELİR?

Rüyada oyunlu düğün kötü durumlarla karşılaşmaya ve yorulur. İçkili düğünler ise musibete işaret eder. Sazlı, sözlü oyunlu düğünden ayrıldıysanız, size faydası olmayan her türlü olayları terk edeceksiniz demektir. Yakın zamanda hatalarınızdan kurtulacaksınız demektir.

RÜYADA DÜĞÜN GÖRMEK/ RÜYADA BİR DÜĞÜNDE BULUNMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada bir düğünde bulunmak davetli olduğu bir düğüne gidip katılmak, sıkıntının ve üzüntünün gitmesine işaret eder. Eğer bu düğün yemekli ve siz yemekten yiyorsanız hastalıklardan kurtulup sağlık bulacaksınız demektir.

RÜYADA DÜĞÜN GÖRMEK/ RÜYADA ŞATAFATLI VE PARILTILI BİR DÜĞÜN GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada şatafatlı ve parıltılı bir düğün görmek hayırlı şekilde tabir edilmez. Rüya tabircileri tarafından hayırlı şekilde tabir edilmez. Bu rüya genellikle bela gelmesi,günah işlenmesi ve musibete işaret eder. Rüyada görülen düğün ne kadar şatafatlıysa gerçek hayatta da o kadar kibirli insanlarla karşılaşmak manasına taşır.

RÜYADA DÜĞÜN GÖRMEK/ RÜYADA SAKİN BİR DÜĞÜN GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada sakin bir düğün görmek bereketli, hayırlı bir yaşama, feraha ermeye ve huzur içinde geçecek bir ömre işaret eder. Aile ile beraber mutlu bir yaşam anlamına gelen bu rüya, rüya sahibinin sıkıntılardan kurtulmasına ve dingin, huzurlu bir yaşam sürmesi anlamına gelir.

Rüyada düğün görmek

RÜYADA DÜĞÜN GÖRMEK/ RÜYADA BİR DÜĞÜNDE ÇALIŞTIĞINI GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada bir düğünde çalıştığını görmek çeşitli sorunlara işaret eder. Rüyasında düğünde çalışan ve getir götür işleri yapan kişi hastalanarak rahatsızlanır,Ancak sonrasında iyileşecek ve tüm hastalıklarınızdan kurtulacağınız şeklinde yorumlanır.

RÜYADA DÜĞÜN GÖRMEK/ RÜYADA BİR HASTANIN EVİNDE DÜĞÜN GÖRÜLMESİ NE ANLAMA GELİR?

Rüyada bir hastanın evinde düğün görülmesi ve o evin önünün kalabalık halde görülmesi o hastanın öleceği anlamına gelir. Eğer düğün rüya içinde sona eriyorsa o hasta tüm sorunlarından kurtulup iyileşir. Bu rüya bazen de o hasta kişiye hayır duası edilmesi gerektiğinin işaretidir.

RÜYADA DÜĞÜN GÖRMEK/ RÜYADA DÜĞÜN DAVETİYESİ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada düğün davetiyesi görmek yakın zamanda güzel bir haber almaya işaret eder. Bu haber güzel olacağı gibi bazen de kötü bir haber olabilir. Rüyada düğün davetiyesi alan kişi arzusuna kavuşur. Ne isterseniz gerçekleşeceğine işaret eden bu rüya bazen de kişin yakın çevresinden birinin evlenmesi olarak yorumlanır.

RÜYADA DÜĞÜN GÖRMEK/ RÜYADA DÜĞÜNDE GELİN DAMAT GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada düğünde gelin damat görmek çok yakın bir zamanda müjdeli bir haber alacağınız manasına gelir. Bu haber sonucunda büyük faydalara erişecek ve mutlu olarak ferahlayacaksınız demektir. Rüyada gelin damadı tebrik eden kişi çevresinden takdir toplar ve saygı görür.

RÜYADA DÜĞÜN GÖRMEK/ RÜYADA DÜĞÜN ÇİÇEĞİ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada düğün çiçeği görmek sıkıntı ve zorlukların sonrasında büyük bir paraya, faydaya ve menfaate kavuşmaya işaret eder Emek harcayarak para kazanmaya işaret eden bu rüya,bazen de ilerde yaşayacağınız mutlulukların habercisidir.

RÜYADA DÜĞÜN GÖRMEK/ RÜYADA DÜĞÜN KALABALIĞI GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada düğün kalabalığı görmek gerçek hayatta da rüya sahibinin böyle bir kalabalık içinde bulunmasına yorulur. Bu kalabalık ne sebeple bir araya gelirse gelsin sizin de gerçek hayatta böyle bir kalabalık içinde bulunacağınız anlamına gelir.

Rüyada düğün görmek

RÜYADA DÜĞÜN GÖRMEK/ RÜYADA DÜĞÜN PASTASI GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada düğün pastası görmek gerçek hayatta büyük kısmete erişmeye işaret eder. Bu rüya, geçim bolluğuna ve bereketin artmasına işaret ederken aynı zamanda menfaat ve güzellik elde etmek olarak yorumlanır.

RÜYADA DÜĞÜN GÖRMEK/ RÜYADA KIZINA DÜĞÜN YAPMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada kızına düğün yapmak kızının yakın zamanda büyük bir başarı elde etmesi ve anne babasını sevindirecek hoş davranışlar göstermesi olarak yorumlanır. Rüyasında kızını evlendiren kimse onu bir işe sokar veya onun mürüvvetini görür. Bu rüya aynı zamanda çocuğunun başarıları ile övünmeye ve mutlu olmaya işaret eder.

RÜYADA DÜĞÜN GÖRMEK HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Rüyada düğün hazırlığı yapmak yeni bir başlangıca işaret eder.

Rüyada düğün alışverişi yapmak alışverişi miktarınca menfaat elde etmek anlamına gelir.

Rüyada düğün salonu görmek rüya sahibinin farklı topluluklar içinde bulunacağına yorulur.

Rüyada düğün konvoyu görmek aslında kendisine düşman olan ama dost görünen kimselerle arkadaş olmaya işaret eder.

Rüyada düğün arabası görmek sonu kötü bitecek bir yolculuğa işaret eder.

Rüyada düğün ertelemek yanlış bir hareketten vazgeçerek feraha ermeye tabir edilir.

Rüyada düğün fotoğrafı çektirmek rüya sahibi gurbetteyse ailesine kavuşmaya, memleketine dönmeye işaret eder.