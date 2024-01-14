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MİT, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 23 hedefi imha etti

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MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan aralarında kritik altyapı tesisi, kontrol noktası, sözde askeri nokta bulunan 23 hedefi imha etti.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucu 9 askerin şehit düşmesi sonrası Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK hedeflerini imha etti.

MİT, söz konusu operasyonlarda Suriye'de PKK/YPG kontrolünde örgüte ait sözde askeri, istihbarat, enerji/altyapı tesisi, cephane noktaları gibi stratejik hedeflerin yanı sıra örgütte sorumlu düzeyde faaliyet yürüten şahısları hedef aldı.

MİT, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 23 hedefi imha etti

23 TERÖR HEDEFİ İMHA EDİLDİ

MİT, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 5 kritik altyapı tesisi, 3 kontrol noktası, 8 askeri nokta, 2 mühimmat deposu, 2 lojistik deposu, 2 teknik araç deposu ve 1 tünel/mevzilendirme çalışmalarında kullanılan araç olmak üzere toplamda 23 hedefi imha etti.

MİT, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 23 hedefi imha etti

Öte yandan güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, operasyonların, planlanan hedefe ulaşıncaya kadar devam ettirileceği öğrenildi.

İşte operasyon anına ait kareler:

MİT, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 23 hedefi imha etti

MİT, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 23 hedefi imha etti

MİT, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 23 hedefi imha etti

MİT, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 23 hedefi imha etti

MİT, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 23 hedefi imha etti

MİT, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 23 hedefi imha etti

MİT, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 23 hedefi imha etti

MİT, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 23 hedefi imha etti

MİT, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 23 hedefi imha etti

MİT, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 23 hedefi imha etti

MİT, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 23 hedefi imha etti

MİT, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 23 hedefi imha etti

MİT, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 23 hedefi imha etti

MİT, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 23 hedefi imha etti

MİT, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 23 hedefi imha etti

MİT, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 23 hedefi imha etti

MİT, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 23 hedefi imha etti

MİT, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 23 hedefi imha etti

MİT, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 23 hedefi imha etti

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika

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Yorumlar (1)

Çınar Saraç:

Her şehit haberin arkasına böyle haberler geliyor yaaaa inanan var mı diye merak ediyorum

Yanıtla30
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