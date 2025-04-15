İşte Sırrı Süreyya Önder'in son durumu

İşte Sırrı Süreyya Önder'in son durumu
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İmralı heyeti üyesi DEM Partili Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi

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DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi. İstanbul'da bir özel hastanede tedaviye alınan Önder'in hayati riskinin olduğu belirtilirken, partiden yapılan açıklamada, "Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul'da tedavisi süren Önder'in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir." denildi.

Kalp krizi geçiren DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı. Önder'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KALP KRİZİ GEÇİRDİ

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp krizi geçirdi. Aynı zamanda İmralı heyeti üyesi olan Önder, İstanbul'da özel bir hastaneye kaldırıldı.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi

HASTANEDE TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Önder'in durumunun kritik olduğu belirtildi. DEM Parti'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul'da tedavisi süren Önder'in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir."

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştır. Tedavisi hastanede devam etmektedir."

İmralı heyeti üyesi DEM Partili Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "TBMM Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder'e, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tedavisi hassasiyetle sürdürülen Sayın Önder'in sağlık durumunu yakından takip ediyor, kendisine acil şifalar diliyorum."

İmralı heyeti üyesi DEM Partili Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL, HASTANEYE GİTTİ

İstanbul Valisi Davut Gül, Önder'in tedavi gördüğü hastaneye gitti. Gül, şunları söyledi: "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalp rahatsızlığı geçirdiği ilk anda İl Sağlık Müdürümüzle birlikte hastaneye intikal ederek süreci yerinde takip ettik. Doktorlarımız tarafından gerekli ilk müdahale yapılmış olup, tedavisi titizlikle sürdürülmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum."

İmralı heyeti üyesi DEM Partili Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sn Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifalar diliyoruz."

İmralı heyeti üyesi DEM Partili Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi

2023 YILINDA MECLİS'TE RAHATSIZLANMIŞTI

Sırrı Süreyya Önder, 22 Aralık 2023 tarihinde Genel Kurul'daki birleşimi yönettiği sırada fenalaşınca hastaneye kaldırılmıştı. Önder, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?

Sırrı Süreyya Önder, 7 Temmuz 1962 yılında Adıyaman'da dünyaya geldi. Türk yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu, gazeteci ve siyasetçidir. Yönetmenlik, senaristlik, oyunculuk, müzik yapımcılığı ve ulusal basında köşe yazarlığı yaptı. 2011 genel seçimlerinde, İstanbul 2. bölgeden milletvekili seçildi. 2014 yerel seçimlerinde HDP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı oldu, ancak kazanamadı.

HDP saflarında katıldığı Haziran 2015 genel seçimlerinde ve Kasım 2015 genel seçimlerinde ise Ankara 1. bölgeden milletvekili seçildi. TBMM 24. Dönem İstanbul, 25. Dönem ve 26. Dönem Ankara milletvekili olarak görev yaptı. 2023 Türkiye genel seçimlerinde DEM Parti'den 28. dönem İstanbul milletvekili seçildi.

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İmralı heyeti üyesi DEM Partili Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika
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Yorumlar (48)

Haber YorumlarıSefs:

ŞEHİTLERİMİZİN AHI YERDE KALMAZ, UNUTMAYIN Kİ İLAHİ ADALET VARDIR.....

Yorum Beğen236
Yorum Beğenme552
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Haber Yorumlarıyunussbayern:

Darısı diğer yandaş Akape cemiyetinin alayına…

Yorum Beğen125
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Haber Yorumların87bsbyhk2:

Geçmiş olsun umarım durumu iyidir

Yorum Beğen326
Yorum Beğenme138
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Haber YorumlarıGani Ömür:

Allah acil şifalar versin Vekilimm

Yorum Beğen251
Yorum Beğenme114
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Haber YorumlarıEnver Askan:

İnşallah tez zamanda ayağa kalkar Bu süreçte üzerinde çok ağır bir yük ve sorumluluk var. Allah'tan şifa diliyorum ??

Yorum Beğen247
Yorum Beğenme104
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Haber Yorumlarımehmet altın:

Rabbim şifa versin inşallah ??

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Haber YorumlarıAbdurrahman Erken:

Allah şifalar versin

Yorum Beğen170
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Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

tüh be :)

Yorum Beğen70
Yorum Beğenme132
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Haber Yorumlarıwelihamza:

Korona aşısı olmuştur kesin. Sağlık bakanının dediğine göre gelecek 3 yıl içinde ölümler artacak demişti.

Yorum Beğen96
Yorum Beğenme24
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Haber Yorumlarıwelihamza:

Corona aşısı olmuştur kesin...

Yorum Beğen65
Yorum Beğenme21
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