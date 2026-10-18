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Fransa’daki gösterilerde ilginç anlar: Otobüs durağına saldıran eylemciye sert müdahale!

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Fransa’daki gösterilerde ilginç anlar: Otobüs durağına saldıran eylemciye sert müdahale! Haber Videosunu İzle
Fransa’daki gösterilerde ilginç anlar: Otobüs durağına saldıran eylemciye sert müdahale!
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Fransa’daki protestolar sırasında bir göstericinin otobüs durağının camlarını kırmaya çalışmasına başka bir eylemci sert şekilde müdahale etti. Elindeki metal parçayla durağa vuran göstericiyi önce sözlü olarak uyaran bir kişi sonuç alamayınca, başka bir eylemci saldırganı sertçe iterek duraktan uzaklaştırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

  • Fransa'daki protestolar sırasında Sainte-Marguerite durağı yakınlarında yüzü kapalı bir gösterici, söktüğü barikat demiriyle otobüs durağının camlarına vurdu.
  • Şemsiye taşıyan bir gösterici camlara vuran kişiye "Yapma" diyerek uyarıda bulundu, ardından başka bir gösterici saldırganı iterek duraktan uzaklaştırdı.
  • Sokak ortasındaki arbede çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla kaydedildi ve görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Fransa’da düzenlenen kitlesel protestolar sırasında kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Sainte-Marguerite durağı yakınlarında yaşanan olayda, yüzü kapalı bir göstericinin otobüs durağının camlarını kırmaya çalıştığı, başka bir eylemcinin ise araya girerek müdahaleyi engellediği görüldü.

OTOBÜS DURAĞININ CAMLARINI KIRMAYA ÇALIŞTI

Gösteriler sırasında siyah giyimli ve yüzü kapalı bir kişi, yol kenarındaki barikat demirini sökerek otobüs durağına yöneldi. Elindeki demirle durağın camlarına vuran göstericinin çevredeki kamu malına zarar vermeye çalıştığı anlar, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

DİĞER EYLEMCİLERDEN SERT MÜDAHALE

Olay sırasında şemsiye taşıyan bir gösterici, camlara vuran kişiye müdahale ederek onu durdurmaya çalıştı. Görüntülerde, eylemcinin saldırganı “Yapma” diyerek uyardığı görüldü.

Uyarıya rağmen davranışını sürdüren kişiye bu kez başka bir gösterici müdahale etti. Saldırganı sertçe iterek duraktan uzaklaştıran eylemci, olayın büyümesini engellemeye çalıştı.

O ANLAR KAMERADA

Sokak ortasında yaşanan arbede, çevrede bulunanların cep telefonu kameralarına yansıdı. Protestocuların kendi aralarında yaşadığı müdahale sosyal medyada paylaşılırken, görüntülerde kamu malına zarar verilmesine karşı göstericilerin de tepki gösterdiği görüldü.

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