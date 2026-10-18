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Aboubakar, 1. Lig'i golleriyle esir aldı

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Aboubakar, 1. Lig'i golleriyle esir aldı
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TFF 1. Lig ekibi Bodrum FK'nin Bandırmaspor ile oynadığı maçta 2 gol atarak yıldızlaşan Vincent Aboubakar, bu sezon ligdeki yedinci maçında 4. golünü attı.

Trendyol 1. Lig’in dikkat çeken mücadelesinde Bodrum Fk, Bandırmaspor engeline takılmazken maça damgasını vuran isim Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar oldu. 

ABOUBAKAR 2 GOLLE YILDIZLAŞTI

Hücum hattındaki etkili performansıyla rakip savunmaya zor anlar yaşatan tecrübeli forvet, attığı 2 golle galibiyetin mimarı oldu.

7 MAÇTA 4 GOL

Sezon başından bu yana sergilediği performansla form grafiğini her geçen gün yukarı taşıyan Aboubakar, Bodrum FK formasıyla çıktığı 7. lig maçında gol sayısını 4'e yükseltti. Bandırmaspor karşısındaki bitiriciliği ve saha içi liderliğiyle taraftarlardan büyük alkış toplayan yıldız futbolcu, yeşil-beyazlı ekibin bu sezonki en önemli kozu olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıY. Selim:

bana ne Bodrumun bandırmanın maçlarından

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