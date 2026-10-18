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Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov'dan tepki çekecek "başörtüsü" çıkışı

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Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov'dan tepki çekecek 'başörtüsü' çıkışı
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Azerbaycan'ın en ünlü doktorlarından Reşid Mahmudov, ülkesinde okullarda başörtüsü yasağı getirilmesinin ardından başlayan tartışmalarda tepki çekecek ifadeler kullandı. Başörtüsü yasağını savunan Mahmudov, ""Kur'an'da başörtüsü hakkında hiçbir şey yoktur. 14-16 yaşına kadar çocukların dinle meşgul olması yasaklanmalıdır. ‘Allahümme salli’ ile gelişmek olmaz. Gelişme dinde değil, fizikte ve bilimdedir. Siyah kıyafet giyen dindarların çoğundan korkuyorum."" dedi.

Azerbaycan’da okullarda başörtüsü yasağı tartışmaları sürerken, ülkenin tanınmış doktorlarından Reşid Mahmudov’un açıklamaları tepki çekti. Yasağı açıkça destekleyen Mahmudov, Kur'an'da başörtüsüne dair bir hüküm bulunmadığını savunarak 14-16 yaşına kadar çocukların dinle ilgilenmesinin yasaklanması gerektiğini iddia etti.

ÜNLÜ DOKTORDAN TARTIŞMA YARATACAK "BAŞÖRTÜSÜ" SÖZLERİ

Gerçek gelişimin dinde değil bilimde olduğunu belirten Mahmudov, ilerlemenin dualarla değil fizik ve pozitif bilimlerle sağlanacağını söyledi. 

"SİYAH KIYAFET GİYEN DİNDARLARIN ÇOĞUNDAN KORKUYORUM"

Mahmudov şu ifadeleri kullandı: "Kur'an'da başörtüsü hakkında hiçbir şey yoktur. 14-16 yaşına kadar çocukların dinle meşgul olması yasaklanmalıdır. ‘Allahümme salli’ ile gelişmek olmaz. Gelişme dinde değil, fizikte ve bilimdedir. Siyah kıyafet giyen dindarların çoğundan korkuyorum."

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (28)

Haber YorumlarıY T:

ben de camilerin hoparlörle yüksek gürültüden başka bir şey yaymadıklarını düşünüyorum ama kime anlatacaksın... karşı taraf yobaz ve cahil.. kafasına vurmadıkça anlamaz!

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyok yok:

yer yüzünde ezan okunmaya yerler var oralara gitmen konusunda seni camiler engellemiyor.

yanıt17
yanıt4
Haber YorumlarıMehmet yılmaz:

bende senin gibi düşüncesi bozuk insanların yüzde 90 müslüman olan ülkemde yaşamasını anlamıyorum.ezana saygı duyana yobaz diyorsan bende sana dinime düşmansın derim .

yanıt8
yanıt7
Haber Yorumlarıbekir yapici:

Eskiden bahce olan evimin karsisina yikilmasindan korktugum oldukca asiri yüksek cift minareli vakit namazlarinda cemaati olmayan yeni bir cami yapildi 150 metre ilerde eski camimiz var oda ayni sekilde cemaatsiz ve ezan okundugunda resmen ses birbirine karistigi gibi birbirlerine rakip gibi sesi sonuna kadar aciyorlar inanin artik kulak dikayacak hale geldik mahalleli olarak bu celiskiyi imamlara ilettik her iki imamda 21 inci teknoloji ve akilli telefonlar varken ihtiyarlar sikayet ediyor ezani duymuyorlarmisi bahane ediyor.

yanıt2
yanıt2
Haber YorumlarıAhmet Şallı:

yüksek sesten ben de rahatsız oluyorum.

yanıt3
yanıt3
Haber YorumlarıReis:

dinsiz toplum istediniz hala dinsizliği hala savunuyorsunuz sonuçları ortada

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıKubilay Turkyilmaz:

Sesten rahatsız olan sitelere taşınsın

yanıt3
yanıt0
Haber YorumlarıMGk:

Son çırpınışları.. Bunlardan bizde de çok var sözle ikna etmek gibi bir derdimiz de artık yok

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme8
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