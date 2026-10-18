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Siverek'te ütüyle yakıldığı iddia edilen çocuğun üvey annesi ve 2 yakını tutuklandı

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Siverek'te ütüyle yakıldığı iddia edilen çocuğun üvey annesi ve 2 yakını tutuklandı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 8 yaşındaki bir kız çocuğunun annesi tarafından darbedildiği ve ütüyle yakıldığı iddiası üzerine üvey anne ile 2 kişi gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alınırken 3 kişi tutuklandı.

TUTUKLANDILAR

Siverek'te darbedilip ütüyle yakıldığı iddia edilen H.Z.'nin (8), hastanedeki tedavisi devam ediyor. Olaya ilişkin, çocuğun üvey annesi Bahar Zengin ile

Zengin'in annesi Seher Zengin ve Zengin'in kız kardeşi Sara Akkılıç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede, 'Çocuğa karşı eziyet ve nitelikli yaralama' suçundan tutuklandı.

Öte yandan, vücudunda yanıklar ve kolunda da kırık olduğu öğrenilen H.Z., Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanık bölümüne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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