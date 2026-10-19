Kara para aklama soruşturmasında aranan Emir Sarıgül teslim oldu

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YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve ailesinin bazı üyelerini kapsayan kara para aklama ve nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Sarıgül'ün büyük oğlu Emir Sarıgül, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Babası Mustafa Sarıgül ise soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, görüşmelerin Türkiye’ye yatırım getirme amacı taşıdığını savunarak hakkındaki iddialara yanıt verdi.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NE GİTTİ

Mustafa Sarıgül oğlu Emir Sarıgül'ün, avukatının yurtdışından dönmesinin ardından, soruşturma kapsamında hakkında verilen gözaltı kararı üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim olduğunu belirtti.

SORUŞTURMA İKİ ALMAN VATANDAŞININ ŞİKÂYETİYLE BAŞLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, iki Alman vatandaşının yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddiasıyla yaptığı başvurunun ardından başlatıldı.

Dosyada 80 milyon avroluk sözleşme, 100 milyon Euro'luk havale, 1 milyar Euro'luk fon aktarımı vaadi ve 1,5 milyon Euro'luk tekne satışıyla ilgili iddialar inceleniyor.

Soruşturma kapsamında Emir Sarıgül’ün yanı sıra Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve gazeteci Murat Ağırel hakkında da gözaltı kararı verildiği bildirilmişti.

MUSTAFA SARIGÜL’DEN AÇIKLAMA

Emir Sarıgül’ün teslim olmasının ardından Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabından soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Görüşmelerin Türkiye’ye yatırım getirme amacıyla gerçekleştirildiğini belirten Sarıgül, herhangi bir kamu ihalesi, arazi veya kredi verilmediğini, bu yönde bir vaatte de bulunulmadığını savundu.

Soruşturmanın merkezindeki kişilerle yatırım projeleri üzerine görüştüklerini aktaran Sarıgül, projelerin uydurma ve dolandırıcılık amaçlı olduğunu anladıklarında bu kişilerle temaslarını kestiklerini öne sürdü.

“OLAYDA ZARAR GÖREN TEK TARAF BEN VE AİLEMDİR”

Karşı tarafın sunduğu belgelerin, sözleşmelerin, banka dekontlarının ve noter tasdiklerinin sahte olduğunu iddia eden Sarıgül, konuyla ilgili tüm bilgi ve belgelerin avukatları tarafından soruşturma makamlarıyla paylaşılacağını bildirdi.

Sarıgül, söz konusu kişilerin şantaj girişimlerinden sonuç alamayınca kamuoyu baskısı oluşturmak amacıyla gazeteci Murat Ağırel’le temasa geçtiğini ileri sürdü. Ağırel’in kendisine ulaşan iddia ve belgeleri incelemek, doğrulamak ve tarafları dinlemek istemesinin ardından aile fertleri ve gazeteci hakkında Mali Suçlarla Mücadele birimine şikâyette bulunulduğunu belirtti.

“SOYADINDAN DOLAYI KİMSEYE HAKSIZLIK YAPILMAMALI”

Açıklamasında masumiyet karinesine dikkat çeken Mustafa Sarıgül, bilinen bir soyadına sahip olmanın kimsenin peşinen suçlanmasına gerekçe gösterilemeyeceğini ifade etti.

Suçun ne olduğuna, kim tarafından işlendiğine ve uygulanacak cezaya mahkemelerin karar vereceğini belirten Sarıgül, hukukun üstünlüğü ve lekelenmeme hakkının herkes için geçerli olması gerektiğini vurguladı.

Sarıgül, açıklamasının sonunda oğlu Emir Sarıgül’ün avukatının yurt dışından gelmesinin ardından avukatıyla birlikte emniyete gittiğini duyurdu.