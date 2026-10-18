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Turnayı gözünden vurdu! Vincenzo Montella'ya dev talip

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Turnayı gözünden vurdu! Vincenzo Montella'ya dev talip
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A Milli Futbol Takımı'ndaki görevinden ayrılan Vincenzo Montella için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Napoli, teknik direktör Massimiliano Allegri ile yollarını ayırması halinde göreve Montella'yı getirmeyi düşünüyor.

A Milli Futbol Takımı'ndaki görevi sona eren Vincenzo Montella için İtalya Serie A’dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı. 

NAPOLI'NİN HEDEFİ MONTELLA

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Lige ve Avrupa’ya istediği başlangıcı yapamayan Napoli, teknik direktör Massimiliano Allegri ile yollarını ayırması halinde koltuğu Montella'ya emanet etmeyi planlıyor.

GELECEĞİ 2 MAÇA BAĞLI

Bu sezon Serie A'da oynadığı 7 karşılaşmada 10 puan toplayabilen ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 2 maçında puanla tanışamayan Napoli’de Massimiliano Allegri’nin geleceği tartışılmaya başlandı. İtalyan çalıştırıcının kaderini Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt ve ligdeki kritik Roma mücadelelerinin belirleyeceği, olası kötü sonuçlarda ayrılığın gerçekleşeceği ifade edildi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıI. Borrel:

Bize ne elin adamından yav

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