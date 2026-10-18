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Ederson'dan Fenerbahçe kalesine kilit! Sarı-lacivertliler gol yemeyi unuttu

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Ederson'dan Fenerbahçe kalesine kilit! Sarı-lacivertliler gol yemeyi unuttu
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Alanyaspor karşısında gol yemeyen Fenerbahçe, Süper Lig'de üst üste 4. maçında da rakiplerine gol izni vermedi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. 

EDERSON KURTARIŞLARIYLA SAHNEDE

Bu sezon ligde gösterdiği performansla takımına önemli katkı sağlayan Brezilyalı kaleci Ederson, Akdeniz ekibine karşı da başarılı kurtarışlara imza attı. 

LİGDE SON 4 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Ederson, bu sezon ligde 7 maçta görev alırken, bunların 5'inde gol yemedi. Sarı-lacivertli takım, 4. haftada ezeli rakibi Beşiktaş'a 2-1 mağlup olduğu mücadelenin ardından sırasıyla oynadığı Gaziantep FK, Eyüpspor, Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor karşılaşmalarında rakiplerine gol izni vermedi.

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Erdem:

Aston Villayla hallettik toptan

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