Ederson'dan Fenerbahçe kalesine kilit! Sarı-lacivertliler gol yemeyi unuttu

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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

EDERSON KURTARIŞLARIYLA SAHNEDE

Bu sezon ligde gösterdiği performansla takımına önemli katkı sağlayan Brezilyalı kaleci Ederson, Akdeniz ekibine karşı da başarılı kurtarışlara imza attı.

LİGDE SON 4 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Ederson, bu sezon ligde 7 maçta görev alırken, bunların 5'inde gol yemedi. Sarı-lacivertli takım, 4. haftada ezeli rakibi Beşiktaş'a 2-1 mağlup olduğu mücadelenin ardından sırasıyla oynadığı Gaziantep FK, Eyüpspor, Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor karşılaşmalarında rakiplerine gol izni vermedi.

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