Ederson'dan Fenerbahçe kalesine kilit! Sarı-lacivertliler gol yemeyi unuttu

Ederson'dan Fenerbahçe kalesine kilit! Sarı-lacivertliler gol yemeyi unuttuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alanyaspor karşısında gol yemeyen Fenerbahçe, Süper Lig'de üst üste 4. maçında da rakiplerine gol izni vermedi.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.
EDERSON KURTARIŞLARIYLA SAHNEDE
Bu sezon ligde gösterdiği performansla takımına önemli katkı sağlayan Brezilyalı kaleci Ederson, Akdeniz ekibine karşı da başarılı kurtarışlara imza attı.
LİGDE SON 4 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI
Ederson, bu sezon ligde 7 maçta görev alırken, bunların 5'inde gol yemedi. Sarı-lacivertli takım, 4. haftada ezeli rakibi Beşiktaş'a 2-1 mağlup olduğu mücadelenin ardından sırasıyla oynadığı Gaziantep FK, Eyüpspor, Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor karşılaşmalarında rakiplerine gol izni vermedi.