Başkan Kavuş: "Geçen 3 yılda sadece yatırımlar, hizmetler, sayılar değil, gönüller de biriktirdik"

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, son 3 yıllık süreçte ortaya koydukları tüm çalışmaları, yatırımları ve projeleri düzenlediği basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, başta 2021 olmak üzere göreve başladığı günden bu yana ortaya koydukları çalışmaları düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı. Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen basın toplantısına, basın meslek kurum ve kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, Konya'da yayın yapan basın kuruluşlarının sahipleri, genel yayın yönetmenleri, yazı işleri müdürleri, haber müdürleri ile yerel ve ulusal gazete ve televizyonların temsilcileri katıldı.

"Sadece sayılar, yatırımlar, hizmetler değil, gönüller de biriktiriyoruz"

3 yıllık hizmet sürecinde yapılan her yatırımda, destek, öngörü ve yapıcı eleştirileriyle Konya basınının da önemli payı olduğuna vurgu yaparak sözlerine başlayan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 'yol arkadaşım' diye seslendiği Konya basınının da yapılan hizmetlerde önemli izi olduğuna vurgu yaptı. Tevazu, samimiyet ve gayretle, 'hizmet etmek gönül işi' diyerek Meram'da emaneti devralmalarının üzerinden tam 3 yıl geçtiğini hatırlatan Başkan Mustafa Kavuş, "Bugün geriye dönüp baktığımız da, Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun ki, 'Meram'a eser, hizmet ve gönül belediyeciliği yakışır' diyerek çıktığımız bu kutlu yolda sadece sayılar değil gönüller, güzellikler, eserler ve hizmetler biriktirdiğimizi görüyoruz. Bu süreçte yapılan her bir yatırım ve proje sadece bizim için değil Meram için de bir gurur tablosudur. Bu gurur tablosunun oluşmasında en büyük pay sahibi olan bin 450 kişilik büyük Meram Belediyesi ailesine verdikleri emek, döktükleri alın teri için şükranlarımı sunuyorum. Adımlarımız her geçen gün biraz daha büyüyor. Bu nedenle, değil geçen her sene geçen her günümüz bir öncekinden daha kazançlı geçiyor. 2004 yılından bu yana AK Parti kadroları olarak 'Belediyecilik vizyon işidir, proje işidir, gönül işidir' diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliği ve liderliğinde ülkemizin hizmetine koştuk, koşmaya da devam ediyoruz. Belediyecilik aynı zamanda, bilgi, birikim ve dinamizm ile vatan, millet ve hak sevgisini bir araya getirebilme becerisidir. Allah bizlere son nefesimize kadar bu bilinçle hizmet etmeyi nasip etsin" diye konuştu.

"Meram'ın değişim ve dönüşümü dalga dalga büyüyor"

Son 3 yılda Meram'ı adeta yeniden imar ettiklerini ifade eden Başkan Mustafa Kavuş, toplam 20 milyon metrekarelik alanda 25 mahalle ve 20 bin maliki ilgilendiren 18. madde uygulamasının devam ettiğini ifade etti. Bunlardan 13 milyon 724 bin 496 metrekarelik alanda 18. madde uygulamasının tamamlanarak toplamda 16 bin 365 kişinin tapularını teslim ettiklerini belirten Başkan Kavuş, "Diğer taraftan Konya'nın kalbinde başlattığımız Şükran Dönüşüm Projesi tüm hızıyla devam ediyor. 119 bin 200 metrekare alana sahip Sahibata Mahallesi Şükran Dönüşüm Projemiz, 1. Etap TOKİ alanı, 2. Etap Üst Adalar, 3. etap proje alanı, 4. Etap Larende ve 5. Etap Tescilli Ada alanlarını kapsıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte şehrimizin merkezinde önemli bir sosyal yaşam alanı ortaya çıkacak. Konya Büyükşehir Belediyesi ve Meram Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Büyük Larende Dönüşüm Projesi ile şehrin merkezi rahat bir nefes alacak. Bu çerçevede bölgede hizmet veren 73 esnaf kendileri için tahsis edilen yeni alanlarında uygun ödeme imkanlarıyla dükkan sahibi olacak. Diğer taraftan konut açığını kapatmak ve hemşehrilerimizin daha kaliteli yapılara kavuşmasına imkan sağlamak adına Bizim Meram'da hayat bulan 'büyük konut hamlemiz' de dalga dalga büyüyor. Uluırmak, Aymanas ve Aksinne Evleri Konut Yapı Kooperatiflerine ek olarak kurduğumuz Turgutreis, Fahrünnisa ve Piri Reis Evleriyle toplam 5 bin 419 daire sayısına ulaştık. Bir müjdeyi de buradan vereyim; konut hamlemize bir halka daha ekliyoruz. Bunun ayrıntılarını da önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Kavuş'tan Meram'a yeni müjdeler

Öte yandan, havanın temiz kalması ve daha ekonomik olması yönünden önemli bir ihtiyaç olan doğalgaz kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla önemli bir sorumluluk ve risk aldıklarını belirten Başkan Kavuş, Enerya firmasına taahhüt vererek Aydoğdu, Uzunharmanlar, Alpaslan ve Aymanas Mahalleleri'nin doğalgaza kavuşmasına öncülük ettiklerini hatırlatarak, bu mahallelerin abone olması durumunda 2022 yılında doğalgaz kullanmaya başlayacaklarını ifade etti. Konevi Kültür Merkezi'nde gelinen nokta hakkında da bilgi veren Başkan Mustafa Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; "Meram Yaka Caddemiz üzerinde bulunan Konevi Kültür Merkezi alanına, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Meram Belediyemizin iş birliğiyle yeni bir tesis kazandıracağız. Gençlik Merkezi, Yüzme Havuzu, Emekliler Lokali, Spor Tesisi, Kapalı Otopark ve Ticari alanları bünyesinde barındıracak Yaka Sosyal Tesisi, bölgemize yeni bir hüviyet kazandıracak. Meram'ın tarihi alanlarından olan Aydınçavuş Tepesi için de bir müjde vermek istiyorum. Konya'nın en güzel noktalarından biri olan tepe eski ihtişamına kavuşacak. Meram Belediyesi olarak Aydınçavuş'ta gerçekleştireceğimiz çevre düzenlemesi ve restoran projesiyle Meram'a yeni bir sosyal alan daha kazandırmış olacağız."

"Ulaşım ve ulaşımda konfor noktasında bugün bambaşka bir yerdeyiz"

Meram'ın kronik sorunlarından biri olan 'ulaşım ve ulaşımda konfor' noktasın da da son 3 yıl içinde önemli yatırımların altına imza attıklarını söyleyen Başkan Kavuş, "'Yol medeniyettir' dedik ve 3 yıllık süreç içerisinde Bizim Meram'da 3 milyon 687 bin metrekare yolu asfaltla buluşturarak 125 milyon 167 bin 826 liralık yatırım gerçekleştirdik. Meram'da yeni caddelerle şehir trafiğindeki yoğunluk azalıyor, uzaklar yakın oluyor, ulaşımda konforlu bir dönem yaşıyoruz. İsmail Ketenci Caddesi'nin ilk etabında çalışmalar sona erdi ve yol, trafiğe açıldı. Yine Aydoğdu ile Antalya Çevre Yolu'nu birbirine bağlayan 3.7 kilometrelik Kazakistan ve Karabağ Caddeleri, Karaman Caddesi ile Gazze Caddesi'ni birbirine bağlayan 3.5 kilometrelik Alparslan Türkeş Caddesi ve Antalya Çevre Yolu ile Demiryolu'nu birbirine bağlayan 2,2 kilometrelik Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ni hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Öte yandan kışları en önemli sorun olan buzlanmaya karşı etkili bir çözüm geliştirerek rötar fiskiyelerle solüsyon sistemini hayata geçirdik. İlk olarak, Gödene Mahallesi'nde uygulanan ve uzaktan komutla solüsyon işlemi gerçekleştiren sistem, yolun sürekli açık kalmasına olanak sağlıyor. Yine Meramlı hemşehrilerimize daha hızlı ve pratik şekilde hizmet verebilmek adına 41 milyon TL değerinde 37 yeni araç ve iş makinasını filomuza dahil ettik" dedi.

"Meram'da tesislerimiz artık çok daha işlevsel hizmet veriyor"

3 yıllık süreç içerisinde Meram'ın tesisleşme noktasında da önemli adımlar attığını kaydeden Başkan Mustafa Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; "Meram sağlık noktasında birbirinden önemli yatırımlara sahne oluyor. Bunlardan belki de en önemlisi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi. 75 ünitlik kapasiteyle hizmet verecek olan Aksinne Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi için 20 Milyon TL değerindeki arsamızı Sağlık Bakanlığımıza tahsis ettik. Hemşehrilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda planlamalar gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede Aymanas, Kozağaç ve Meram'a yeni dahil olan Dedemli Mahallelerine aile sağlığı merkezleri kazandırıyoruz. Tesislerimiz sağlık yatırımlarıyla sınırlı değil elbet. Meram'da emekliler için yeni sosyal yaşam alanları oluşturmaya devam ettik. Bu çerçevede ilçeye, 6 yeni Emekliler Lokali daha kazandırarak toplamda 14 Emekliler Lokali'ne ulaştık. 5 Lokalimizi baştan sona yeniledik. Diğer taraftan daha önce ilçemize Havzan Sosyal Tesisi olarak kazandırılan binamızı daha işlevsel hale getirmek üzere İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne tahsis ettik. Havzan'daki bu binamız Meram İlçe Halk Kütüphanesi olarak öğrencilerimize hizmet vermeye devam ediyor."

"En mega yatırımımızı geleceğimize yaptık"

En önemli yatırım ve hizmet kalemlerinden birinin de gençlik ve eğitim üzerine olduğuna dikkat çeken Başkan Mustafa Kavuş, bu noktada da birbirinden değerli yatırımları hayata geçirdiklerini kaydetti. Yeni Nesil Eğitim projemiz MEGA'nın yakaladığı başarıdan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüllendirildiğini hatırlatan Başkan Kavuş, "Eğitime, gençliğe ve çocuklarımız için yapılan her yatırımı önemsiyor ve çalışmalarımızı buna göre planlıyoruz. Okul öncesinden üniversiteye hazırlanan gençlerimize kadar Meram'daki tüm öğrencilerimize dokunmaya devam ediyoruz. MEGA çerçevesinde ana sınıfından başlayıp 8. Sınıfa kadar her yaş grubu için farklı bir proje yürütüyoruz. Verdiğimiz desteklerin meyvelerini de en güzel şekliyle alıyoruz. Meram Belediyesi Bilim Kurdu öğrencileri Teknofest 2021'de ikincilik elde ederken, 2022 yılında düzenlenen organizasyonda birinciliğe uzandı. Yaptıklarımızın yanında yapacaklarımız da var. Konya'nın ilk E-Spor Merkezi'ni Meram'a kazandırıyoruz. 2 milyon TL bütçe ile hazırlanan projede YouTube Akademi ve Dijital Oyun Tasarım Atölyesi de yer alacak. Bunun da müjdesini buradan vermek istiyorum. Gençlik için sadece eğitim değil spor projeleri yürütüyoruz. Bunun sonucunda 11 farklı branşta 2589 lisanslı sporcuyu bünyesinde bulunduran Meram Belediyesporumuz, ulusal ve uluslararası müsabakalarda kazandığı 131 madalya ile adeta tarih yazdı. Bununla da kalmadık ilçe genelindeki 10 okulun bahçesine halı sahalar kazandırdık" dedi.

"Tarih, kültür ve sanatın kalbi Meram'da atıyor"

Meram Belediyesinin şehre kazandırdığı Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nin şehrin kültür, sanat hayatına önemli bir katkı sunduğunu belirten Başkan Mustafa Kavuş, merkezin açıldığı 15 Haziran 2019 tarihinden bu yana, sergi, seminer, konferans, panel gibi 183 ayrı etkinliğe ev sahipliği yaptığını ifade etti. Özellikle geleneksel sanatlar için önemli bir fırsat sunan merkezin sanatseverlerin uğrak yeri haline geldiğini söyleyen Başkan Kavuş, "Meram'da sadece kültür ve sanat değil, tarih de yeniden canlanıyor. Bu çerçevede başlattığımız çalışma ile Lystra Antik Kenti ile bir tarih, binlerce yıl sonra yeniden gün yüzüne çıkacak. Hatunsaray Mahallemizde, pek çok önemli uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Lystra Antik Kenti, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni, Meram Belediyemiz ve Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliği ile adeta yeniden hayat bulacak. Turizme sunacağımız katkı bununla sınırlı değil tabi. Meram Yaka Caddesi ile Yeni Meram Caddesinin kesişiminde bulunan 18 bin metrekarelik alana üzüm bağı ve meyve bahçesi oluşturuyoruz. Meram Bağları'nı yeniden canlandıracak projemiz de ilçemizin turizmine önemli yarar sağlayacak. Tüm etaplardaki çalışmalarımızın tamamlanmasıyla Meram Bağı şehrimizde turizmin yeni lokasyonu haline gelecek" diye konuştu.

"Meram yeşiliyle bozkırın efendisidir ve hep öyle kalacak"

Doğal güzellikleriyle nam yapmış Meram'da yeşile dair yürütülen yatırımlar hakkında da bilgi veren Başkan Mustafa Kavuş, "Yeşil olur şu Konya'nın Meram'ı dedik, 3 yılda ilçemizin yeşil dokusunu 659 bin 232 metrekare daha artırdık. 42 parkımızı baştan aşağı yenilerken 69 mahalle koruluğu oluşturduk. Yeşil Meram'ın doğasına tüm hemşehrilerimizle beraber sahip çıkıyoruz. 3 yılda yaklaşık 657 bin ağaç ve bitkiyi toprakla buluşturduk. Öte yandan 'Meram'da Benim Parkım Güvenli' projesini hayata geçirmenin mutluluğunu da yaşıyoruz. Parklardaki asayiş olaylarının önüne geçmek ve çocuklarımızın daha güvenli ortamlarda vakit geçirmesini sağlamak adına 11 parkımıza güvenlik kamerası yerleştirdik. 22 parkımızda ise çalışıyoruz. Meram'daki parkları hemşehrilerim 24 saat boyunca meram.bel.tr üzerinden canlı olarak izleyebiliyor" dedi.

"Meram hedeflerine koşar adım ilerliyor"

Başkan Kavuş, "Sosyal desteklerimizle de Meramlıların yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Mobil taziye araçlarımızın sayısını üç yılda 4'e çıkarttık. Tenzile Ana Konuk Evimiz'de tedavi amaçlı dışarıdan gelen hastalara ve yakınlarına yuva sıcaklığı sunmaya devam ediyoruz ve son üç yılda 42 bin kişiyi ağırladık. 'İyi ki doğdun bebek' diyerek yılda 4 bin çocuğumuza hediyeler götürmeye devam ediyoruz. 'Meram'da kimse yalnız değil' diyerek sadece 2021 yılında Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte 6 bin 959 aileye 10 milyon liranın üzerinde yardım yaptık. Yardımlarımızdan sokak hayvanları da nasipleniyor. Geçen yıl 31 ton köpek maması ve 6 ton kedi mamasıyla can dostlarımızın yanında olduk. Meram'da son 3 yılda 175 engelli vatandaşa akülü araç hediye edilirken çeşitli tıbbi ve medikal malzeme dağıtımı gerçekleştirildi. İlçenin 11 farklı noktasına engellilerin araçlarını ücretsiz olarak şarj edebilecekleri istasyonlar yerleştirildi. Diğer taraftan TRT Film Platosu, Eski Stadyum'a yapılan Millet Bahçesi, Sporcu Yetiştirme Merkezi, çiftçi desteklerimiz, Uluslararası Olimpik Veledrom, yeni Hükümet Konağımız tüm hızıyla devam ediyor. Mobil uygulama ve yenilenen web sitesi ile Meram'da vatandaşların resmi işlemleri daha pratik hale getirildi. MEPKAS, Akıllı Depo, Online Borç Yapılandırma, CBS Coğrafi Bilgi Sistemleri, Biridge Hizmet Uygulaması, Zabıta Yaka ve Araç Kameraları, Bizim Meram Yönetim sistemleri gibi dijital hizmetlerle Meram'da yaşam artık çok daha konforlu. Halkla İlişkiler noktasında ilçede yeni bir çığır açan Meram Belediyesi, Bizim Meram Masası ile 11 farklı kanaldan vatandaşların isteklerine çözüm üretmeye devam ediyor. Bu çerçevede 15 Haziran 2019'dan bugüne 215 bin 550 talebe cevap vererek Meramlıların hayatına dokunduk. ve tüm bunları yaparken mali disiplinimizi her daim koruduk hatta gelirlerimizi önemli ölçüde artırdık. 2019'da 305 milyon ile başladığımız bütçemiz 2022 yılında ek bütçe ile birlikte 800 milyon lirayı buldu. Günü geçmiş tek kuruş borcumuz yok şu an. ve işin en güzel yanı tüm bu başarıları Meramlı hemşehrilerimle birlikte yakaladık. Onlara da verdikleri destek için şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, değerlendirmelerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. - KONYA