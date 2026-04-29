Haberler

Trump'tan İran'a nükleer anlaşma uyarısı: Aklınızı başınıza alın

Trump'tan İran'a nükleer anlaşma uyarısı: Aklınızı başınıza alın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer olmayan bir anlaşmayı “nasıl imzalayacaklarını bilmediğini” belirterek “yakında akıllarını başlarına alsınlar” ifadelerini kullandı. “Artık o iyi adam yok” yazılı ve çatışma temalı görseliyle dikkat çeken Trump, İran’ın “kendini toparlayamadığını” söyledi; dış basın bu mesajı gerilimin sertleştiği şeklinde yorumladı.

  • ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer olmayan bir anlaşmayı imzalayamayacağını belirterek 'akıllarını başlarına almaları' uyarısında bulundu.
  • Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda 'No more Mr. Nice Guy' ifadesini kullandı.
  • İran tarafı Trump'ın açıklamalarına henüz resmi bir yanıt vermedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen nükleer dışı anlaşma görüşmelerine ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, Tahran yönetiminin süreci yönetemediğini savunarak açık bir uyarı mesajı verdi.

“ANLAŞMA YAPMAYI BİLMİYORLAR”

Trump paylaşımında, “İran kendini toparlayamıyor. Nükleer olmayan bir anlaşmayı nasıl imzalayacaklarını bilmiyorlar. Yakında akıllarını başlarına alsınlar” ifadelerini kullandı. Bu sözler, iki ülke arasındaki diplomatik temasların çıkmaza girdiği yönünde yorumlandı.

“NO MORE MR NICE GUY” MESAJI

ABD Başkanı, açıklamasına eşlik eden görselde ise “No more Mr. Nice Guy” (Artık o iyi adam yok) ifadesine yer verdi. Dış basında yer alan analizlerde bu paylaşım, Washington yönetiminin İran’a karşı daha sert bir tutum benimseyebileceğinin işareti olarak değerlendirildi.

GERİLİM YÜKSELİYOR

Uluslararası medya kuruluşları, ABD ile İran arasındaki gerilimin son dönemde yeniden tırmandığına dikkat çekiyor. Özellikle nükleer program, yaptırımlar ve bölgesel güvenlik konuları iki ülke arasındaki en kritik başlıklar olmaya devam ediyor.

Uzmanlara göre Trump’ın sert çıkışı, yeni yaptırımlar ya da diplomatik baskı adımlarının habercisi olabilir. İran tarafının ise henüz bu açıklamalara resmi bir yanıt vermediği bildirildi.

DİPLOMASİDE BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Analistler, mevcut tabloya bakıldığında kısa vadede somut bir anlaşma ihtimalinin zayıf olduğunu, taraflar arasındaki güven krizinin derinleştiğini ifade ediyor. Olası bir uzlaşma için yeni arabuluculuk girişimlerinin gündeme gelebileceği konuşuluyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı

Nizamettin Kabaiş: Rojin'in oda arkadaşı bize ihanet etti, 4 kez ifade değiştirdi

Rojin'in babası "bize ihanet etti" deyip bir kişinin ismini verdi
ABD-İran savaşıyla ilgili tedirgin eden iddia: Rusya da dahil olacak

3. Dünya savaşının ayak sesleri! Bu iddia doğruysa vay halimize
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Soydaş, 42 dakikada servet kazandı

Sadece 42 dakikada resmen servet kazandı
'El Jardinero' 100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı

100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı
TOKİ İstanbul kurasında '7 haneli numara' iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi

"7 haneli numara" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi
Kazada hayatını kaybetti, karnındaki çocuğu ile toprağa verildi

Doğuma giderken hastane yolunda öldü! Karnında bebeğiyle defnedildi
Fatma Soydaş, 42 dakikada servet kazandı

Sadece 42 dakikada resmen servet kazandı
Futbolda devrim gibi karar! Ağzını kapatana kırmızı kart

Bu görüntüler tarih oluyor!

Tedesco'nun İstanbul'dan ayrılacağı tarih ve saat belli oldu

Biletini kesti! İşte İstanbul'dan gideceği tarih