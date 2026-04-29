Fener taraftarından Aziz Yıldırım'ı duygulandıran cümle

Fenerbahçe’de başkan adayı olup olmayacağı merak konusu olan Aziz Yıldırım, bir taraftarın "Çocuklar için gel" çağrısı karşısında duygusal anlar yaşadı.

Fenerbahçe’nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım, taraftarla yaşadığı bir anla yeniden gündeme geldi. Başkan adaylığı konusunda net bir adım atmayan ve aday olmayacağı yönünde sinyaller veren Yıldırım’ın duygulandığı anlar dikkat çekti.

TARAFTARIN SÖZLERİ DUYGULANDIRDI

Bir taraftarın Aziz Yıldırım’a “Çocuklar için gel başkanım” şeklinde seslenmesi üzerine deneyimli isim duygusal anlar yaşadı. O anlarda Yıldırım’ın verdiği tepki büyük ilgi çekti.

EFSANE BAŞKANA YOĞUN İLGİ

Fenerbahçe’de uzun yıllar başkanlık yapan ve kulüp tarihine damga vuran Aziz Yıldırım’a taraftarların ilgisinin sürdüğü görüldü. Sarı-lacivertli camiada önemli bir yere sahip olan Yıldırım’a yönelik bu çağrı, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

ADAYLIK BELİRSİZLİĞİ DEVAM EDİYOR

Olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde ismi yeniden başkan adaylığı için geçen Aziz Yıldırım’ın, şu ana kadar adaylık konusunda net bir karar açıklamaması dikkat çekiyor.

Yorumlar (2)

Adsız biri:

Bunu aziz yıldırım gelirse kesin şampiyon oluruz anlamında demiyorum .orasını bilemeyiz ama dogru bi adım olur .fb nin şampiyon olması için bir sürü şart var bunlardan bi tanesi de güçlü yönetim .bunun için aziz başkan gelmeli. Koç tan sarandan başkan olmaz.isimleri güçlü ama kendileri değil. Şampiyonluk doğru yönetim doğru kadro doğru taraftar ile gelir. Bunlardan biri olmadığında olmuyo işte

Murat ÇAMUR:

çocuklar bu hali ile görse korkar testere filmindeki ihtiyar gibi.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

