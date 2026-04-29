Haberler

Kral Charles'tan Trump'a tarihi ayar: Biz olmasaydık siz Fransızca konuşuyor olurdunuz

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kral Charles ile Donald Trump arasında Beyaz Saray’daki yemekte dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Trump’ın “ABD olmasaydı Almanca konuşurdunuz” sözlerine karşılık Charles, “Eğer biz olmasaydık siz Fransızca konuşuyor olurdunuz” diyerek ince bir laf soktu. Karşılıklı esprilerin öne çıktığı gecede iki lider, tarihi göndermeler eşliğinde “özel ilişki” vurgusu yaptı.

  • Kral Charles, Beyaz Saray'daki akşam yemeğinde Trump'a 'Biz olmasaydık siz Fransızca konuşuyor olurdunuz' dedi.
  • Charles, İngilizlerin 1814'te Beyaz Saray'ı yakmasına atıfta bulunarak 'biz de zamanında bir gayrimenkul geliştirme girişiminde bulunmuştuk' ifadesini kullandı.
  • Charles, Trump'a 1944'te denize indirilen İngiliz denizaltısı HMS Trump'a ait çanı hediye etti.

İngiltere Kralı III. Charles, Beyaz Saray’daki resmi akşam yemeğinde ABD Başkanı Donald Trump’a esprili ama dikkat çeken bir göndermede bulundu. İki liderin karşılıklı şakalar yaptığı gecede, Charles’ın sözleri diplomatik ince bir “laf sokma” olarak yorumlandı.

Kral Charles, Trump’ın daha önce Avrupa’ya yönelik dile getirdiği “ABD olmasaydı Almanca konuşurdunuz” sözlerini hatırlatarak yanıt verdi. Charles, “Eğer biz olmasaydık siz Fransızca konuşuyor olurdunuz” ifadelerini kullandı.

Tarihi referanslarla desteklenen bu sözler, İngiltere ve Fransa’nın Kuzey Amerika’daki sömürge rekabetine gönderme yaparken, salonda gülüşmelere neden oldu.

“BEYAZ SARAY’I BİZ DE YENİLEMİŞTİK”

Charles, konuşmasında Trump’ın Beyaz Saray’daki yenileme çalışmalarına da esprili bir dille değindi. İngilizlerin 1814 yılında Beyaz Saray’ı yakmasını hatırlatan Kral, “Biz de zamanında bir gayrimenkul geliştirme girişiminde bulunmuştuk” diyerek salonda kahkaha yarattı.

Boston Çay Partisi’ne de gönderme yapan Charles, düzenlenen yemeğin “o dönemden çok daha iyi bir gelişme” olduğunu söyledi.

TRUMP’TAN DEMOKRATLARA ESPRİ

ABD Başkanı Donald Trump ise konuşmasında iç politikaya yönelik göndermeler yaptı. Kral Charles’ın Kongre konuşmasını öven Trump, “Demokratları ayağa kaldırdı, ben bunu hiç başaramadım” diyerek espri yaptı.

SEMBOLİK HEDİYE DİKKAT ÇEKTİ

Kral Charles, ziyaret kapsamında Trump’a 1944 yılında denize indirilen İngiliz denizaltısı HMS Trump’a ait çanı hediye etti. Charles, “Bu çan ortak geçmişimizin ve geleceğimizin simgesi olsun. Bize ulaşmak isterseniz çanı çalmanız yeterli” ifadelerini kullandı.

İki lider arasındaki samimi atmosfer, İran gerilimine rağmen İngiltere ile ABD arasındaki “özel ilişki”nin sürdüğünü ortaya koydu.

Kaynak: Haberler.com
ABD'nin ablukayı uzatacağı iddiası petrol fiyatlarını uçurdu

ABD'den gelen haber piyasaları sarstı
TOKİ İstanbul kurasında '7 haneli numara' iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi

"7 haneli numara" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi
'El Jardinero' 100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı

100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Yani ha Fransızca, ha Almanca, ha İngilizce ne farkeder. Her halükarda başka bir dil konuşuluyor. Çok değişen bir şey yok.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıosman kara:

Amerikanın şımarık oğlanı illa bilmişlik ukalalık yapacak.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fener taraftarı kahrolacak! Tedesco'ya talip çıktı bile

Beklenen oldu!

Kimlik çıkarmak için parmak izi verdi, 19 yıllık cinayet çözüldü

Kimlik çıkarmaya gitti, 19 yıllık vahşi cinayet çözüldü
Arif Kocabıyık, İYİ Parti'den CHP'ye geçti

İYİ Parti'den ayrıldı! İşte yeni adresi
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde ortalık yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası

Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası
Fener taraftarı kahrolacak! Tedesco'ya talip çıktı bile

Beklenen oldu!

Kimlik çıkarmak için parmak izi verdi, 19 yıllık cinayet çözüldü

Kimlik çıkarmaya gitti, 19 yıllık vahşi cinayet çözüldü
Edirne'de Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri öncesi oteller dolup taşıyor

Akın akın o kente geliyorlar! Adım adatacak yer otellerde oda kalmadı