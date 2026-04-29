Hindistan'da camiye giren yılan paniğe neden oldu

Hindistan’da bir camiye namaz sırasında giren yılan, cemaat arasında kısa süreli paniğe neden oldu. Yılanın fark edilmesiyle bazı kişiler hızla uzaklaşırken, olay büyümeden kontrol altına alındı.

Hindistan’da bir camiye giren yılan, ibadet için bulunan kişiler arasında kısa süreli paniğe neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İBADET SIRASINDA FARK EDİLDİ

Görüntülerde, cami içinde ilerleyen yılanın bir anda fark edilmesiyle cemaatin tedirgin olduğu görülüyor. Bazı kişilerin hızla uzaklaştığı, bazılarının ise durumu kontrol altına almaya çalıştığı dikkat çekiyor.

KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Yılanın cami içinde hareket etmeye devam etmesi üzerine panik artarken, olayın büyümeden kontrol altına alındığı öğrenildi. İlk belirlemelere göre olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

BENZER OLAYLAR SIK YAŞANIYOR

Dış basında yer alan haberlere göre Hindistan’da özellikle sıcak havalarda yerleşim alanlarına giren yılanlar zaman zaman benzer paniklere neden oluyor.

Kaynak: Haberler.com
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Yorumlar (1)

Ata_Mete:

Kesin kaval sesine geldi:-))

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Soydaş, 42 dakikada servet kazandı

Sadece 42 dakikada resmen servet kazandı
'El Jardinero' 100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı

100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı
TOKİ İstanbul kurasında '7 haneli numara' iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi

"7 haneli numara" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi
Kazada hayatını kaybetti, karnındaki çocuğu ile toprağa verildi

Doğuma giderken hastane yolunda öldü! Karnında bebeğiyle defnedildi
Fatma Soydaş, 42 dakikada servet kazandı

Sadece 42 dakikada resmen servet kazandı
Futbolda devrim gibi karar! Ağzını kapatana kırmızı kart

Bu görüntüler tarih oluyor!

Tedesco'nun İstanbul'dan ayrılacağı tarih ve saat belli oldu

Biletini kesti! İşte İstanbul'dan gideceği tarih