Hindistan'da camiye giren yılan paniğe neden oldu

Hindistan’da bir camiye giren yılan, ibadet için bulunan kişiler arasında kısa süreli paniğe neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İBADET SIRASINDA FARK EDİLDİ

Görüntülerde, cami içinde ilerleyen yılanın bir anda fark edilmesiyle cemaatin tedirgin olduğu görülüyor. Bazı kişilerin hızla uzaklaştığı, bazılarının ise durumu kontrol altına almaya çalıştığı dikkat çekiyor.

KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Yılanın cami içinde hareket etmeye devam etmesi üzerine panik artarken, olayın büyümeden kontrol altına alındığı öğrenildi. İlk belirlemelere göre olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

BENZER OLAYLAR SIK YAŞANIYOR

Dış basında yer alan haberlere göre Hindistan’da özellikle sıcak havalarda yerleşim alanlarına giren yılanlar zaman zaman benzer paniklere neden oluyor.

Kaynak: Haberler.com