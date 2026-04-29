Haberler

Memur zammında büyük değişim! İlk tahminler geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İlk 3 aylık enflasyon verileriyle memur maaş zammı için hesaplar netleşmeye başlarken, temmuzda enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışıyla birlikte toplam zam oranının yaklaşık yüzde 12,8 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Milyonlarca memur ve emekli, Temmuz ayında yapılacak maaş artışını beklerken, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin enflasyon verileri zam oranına dair ipuçlarını ortaya koymaya başladı. Açıklanan ilk üç aylık enflasyon rakamlarına göre zam oranı şimdiden yüzde 10’u aşmış durumda.

İLK 3 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 10’U GEÇTİ

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre;

  • Ocak: %4,84
  • Şubat: %2,96
  • Mart: %1,94

Bu rakamlarla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için üç aylık kümülatif zam oranı yaklaşık %10,03 olarak hesaplandı. Nisan, Mayıs ve Haziran ayı verileriyle birlikte bu oranın %17 seviyelerine yaklaşması bekleniyor.

NİSAN ENFLASYONU İÇİN BEKLENTİ %3 CİVARINDA

Ekonomistlerin beklentilerine göre Nisan ayında enflasyonun yaklaşık %3 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde dört aylık enflasyonun %13’ün üzerine çıkacağı hesaplanıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası anketine göre ise;

  • Mayıs: %1,82
  • Haziran: %1,52

Bu beklentilerin gerçekleşmesi durumunda 2026’nın ilk 6 aylık toplam enflasyonu yaklaşık %17,15 olacak.

MEMUR ZAMMI İÇİN HESAP NETLEŞİYOR

Memur ve memur emeklileri yılın ilk yarısında toplu sözleşme gereği %11 zam almıştı. Bu doğrultuda oluşacak enflasyon farkının yaklaşık %5,5 olması bekleniyor. Buna Temmuz ayında uygulanacak %7’lik toplu sözleşme zammı eklendiğinde, memur ve memur emeklilerinin toplam zam oranının yaklaşık %12,8 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Mevcut durumda 20 bin lira seviyesinde olan en düşük emekli aylığının, yaklaşık %17’lik zam senaryosuna göre 23 bin 400 lira civarına yükselmesi bekleniyor. Ancak bu rakamın kesinleşmesi için yasal düzenleme yapılıp yapılmayacağı da belirleyici olacak.

GÖZLER SON 3 AY VERİLERİNDE

Temmuz ayında uygulanacak kesin zam oranı için Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait enflasyon verileri belirleyici olacak. Açıklanacak yeni verilerle birlikte milyonların maaş artışı netleşecek.

Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

