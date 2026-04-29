Görüntü Türkiye'den! Gecenin karanlığında dehşete düşüren anlar
Çanakkale’nin Bodurlar köyünde bir ineğin doğum yaptığını fark eden kurt sürüsü, yeni doğum yapan ineği ve buzağısını hedef aldı. O anlar bölgeye yerleştirilen fotokapan kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Gecenin karanlığında buzağının ve annesinin yakarışları tüyleri diken diken etti.
FOTOKAPAN SANİYE SANİYE KAYDETTİ
Bölgede kurulu bulunan fotokapan kamera, saldırı anlarını saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, gecenin karanlığında ineğin ve buzağının kurt sürüsü tarafından çevrildiği anlar yer aldı.
YÜREK BURKAN ANLAR
Saldırı sırasında anne ineğin ve buzağının çaresizliği kameralara yansırken, duyulan sesler izleyenlerin tüylerini diken diken etti.