Bakan Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonunun incelenmesi için özel ekip kurduk

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisiyken kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in (21) ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

"ROJİN'İN TELEFONU İÇİN YERLİ EKİP KURDUK"

AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Rojin Kabaiş'in cep telefonu, çözümü için daha önce yurt dışına gönderilmişti. Şimdi yerli ekip kurduk. Cep telefonunu çözersek soruşturma aşamasında önemli bir evre alacağımızı düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI: OLAYI ÇÖZECEK KİŞİ UMUT ALTAŞ

Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin soruya da yanıt veren Gürlek, "Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkardık. ABD yetkili makamlarıyla da işin önemine binaen hassasiyeti de ilettik. Umut Altaş bence olayı çözecek kişi. Çünkü olayın en yakın tanığı" dedi.

ÇOCUK SUÇLARI İÇİN DÜZENLEME

Çocuk suçlarına ilişkin düzenlemeye değinen Bakan Gürlek, "Çocukların cezalarının artırılması için 12. Yargı Paketi'nde bir düzenlememiz olacak. Aile Bakanımızla da bu konuda görüştük, onların fikir ve önerilerini aldık" ifadelerini kullandı.

Nizamettin Kabaiş

"ROJİN'İN ODA ARKADAŞI BİZE İHANET ETTİ"

Öte yandan; Haberler.com stüdyosunda Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve sunucu Melis Yaşar'ın konuğu olan acılı baba Nizamettin Kabaiş, Rojin'in oda arkadaşına ilişkin "Bize ihanet etti" dedi. Kızının intihar etmediğini düşündüğünü her fırsatta dile getiren Nizamettin Kabaiş, "Odada dört kişiyi kalıyorlardı, iki kişi daha gelmemişti. En son Rojin ile o konuşmuş. Dört kez ifade değiştirdi. O kız bir şey biliyor, korkudan söyleyemiyor" ifadelerini kullandı.

"ÜNİVERSİTE REKTÖRÜ OTOPSİYE MÜDAHALE ETTİ"

Baba Kabaiş, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben öğrencilerden hiç şüphelenmiyorum. Ama o üniversitede rektör çok sıkıntılıdır. Ben gördüğümü söylüyorum. Otopsiye de müdahale etti. Bütün akrabaları, çok iyi akrabaları getirmiş, oraya işe koymuş. Sanki üniversite devletin değil, onun özel mülküdür. Güvenlikçiler olsun, oradaki işçiler olsun. Akrabasını getirmiş, oraya koymuş. Adam diyor, ben beyim, bey gibi yaşayacağım. Ama Adalet Bakanı ne söyledi? Dedi ki 'Kim olursa olsun mevki, makam önemli değil. Kim olursa olsun araştırılacak, cezasını çekecek.' İnşallah Allah'ın izniyle bu dosya da karanlıkta kalmayacak. Adalet Bakanı güzel açıklamalar yaptı. Ben burada saygı ve hürmetlerimi gönderiyorum. Çok memnunum."