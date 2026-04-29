8 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu

Güncelleme:
HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesine bağlı Yufkalı köyünde 3 gün önce dereye düşerek kaybolan Osman Taş'ın cansız bedeni bulundu.

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesine bağlı Yufkalı köyünde pazar günü kaybolan Osman Taş'ın (8) derede cansız bedeni bulundu.

İlçeye bağlı Yufkalı köyünde pazar günü sabah saatlerinde en son dere kenarında görülen Osman Taş’tan, haber alamayan yakınları, arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarından sonuç alınamayınca jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Suya düştüğü tahmin edilen Osman Taş için ekipler, dere boyunca arama yaptı. Su altında da arama çalışmaları yürütüldü. Köylülerin de destek verdiği arama çalışmaları için Van İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı 6 kişilik su altı ekibi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Van'dan dalgıç polisler ile Van AFAD su altı ekipleri de sevk edildi.

Arama çalışmaları sürerken Osman Taş'ın bugün kaybolduğu belirtilen noktadan yaklaşık 300 metre uzaklıkta derede cansız bedeni bulundu. 3'üncü sınıf öğrencisi Osman'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

