Fenerbahçe tarihinde eşi benzeri görülmemiş olay

Fenerbahçe’de görevine son verilen teknik direktör Domenico Tedesco için taraftarlar anlamlı bir veda hazırladı. Sarı-lacivertli futbolseverler, Samandıra Can Bartu Tesisleri önünde bir araya geldi.

TARAFTARDAN YOĞUN DESTEK

Bugün takıma veda etmesi beklenen Tedesco’ya destek vermek isteyen taraftarlar tesis önünde toplanarak sevgi gösterilerinde bulundu. Sosyal medyada da organize olan sarı-lacivertli taraftarlar, deneyimli teknik adamın kalması için binlerce paylaşım yaptı.

TARİHTE BENZERİ GÖRÜLMEDİ

Fenerbahçe tarihinde daha önce görevine son verilen bir teknik adama bu denli yoğun bir destek verilmedi. Taraftarların hem saha dışında hem de dijital platformlarda gösterdiği ilgi dikkat çekti.