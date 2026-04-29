Haberler

BAE'nin tarihi kararı küresel enerji piyasalarında deprem etkisi yarattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri’nin OPEC’ten ayrılması, küresel enerji piyasalarında dengeleri değiştirebilecek tarihi bir adım olarak değerlendiriliyor. Kararın petrol fiyatları üzerinde düşüş baskısı yaratabileceği belirtilirken, bu durumun tüketiciler için olumlu, ABD’li üreticiler için ise riskli sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor. Gelişmenin, İran savaşıyla birlikte şekillenen yeni enerji ticareti düzeninin de habercisi olduğu vurgulanıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nden (OPEC) ayrılması, küresel enerji piyasalarında dengeleri sarsabilecek kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bu adım, Orta Doğu’nun petrol fiyatlarını kontrol etme gücünü zayıflatırken, yeni bir rekabet döneminin kapısını aralıyor.

FİYATLAR ÜZERİNDE BASKI OLUŞABİLİR

OPEC’in etkisinin azalmasıyla birlikte petrol arzının artabileceği, bunun da uzun vadede fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı yaratabileceği belirtiliyor. Bölgenin en büyük ikinci üreticisi olan BAE’nin, üretim kısıtlamalarından bağımsız hareket ederek piyasada güçlü bir rakip haline gelmesi bekleniyor.

ABD ENERJİDE TAM BAĞIMSIZ DEĞİL

ABD her ne kadar tükettiğinden fazla petrol üretiyor olsa da, ihtiyaç duyduğu ham petrolün yaklaşık üçte birini ithal etmeye devam ediyor. Bunun nedeni, ülkede çıkarılan petrolün daha çok benzin üretimine uygun olması, ağır yakıt ve diğer petrol ürünleri için ise dışa bağımlılığın sürmesi.

ABD’Lİ ŞİRKETLER İÇİN BELİRSİZLİK

Küresel arzın artması, petrol fiyatlarını düşürerek ABD’li enerji şirketlerinin kârlarını olumsuz etkileyebilir. İran savaşı öncesinde de arz fazlası yaşandığına dikkat çeken uzmanlar, talebin düşük seviyelere dönmesi halinde ABD’li üreticilerin üretimi kısmak zorunda kalabileceğini belirtiyor.

JEOPOLİTİK DENGELER YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

BAE’nin kararı, İran savaşıyla birlikte enerji ticaretinde kalıcı değişimlerin başladığını gösteriyor. Yeni tedarik zincirlerinin oluşabileceği ve benzer adımların başka ülkelerden de gelebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: Haberler.com
Yorumlar (1)

Ayhan Araçlı:

BAE oynarken çulunu yırtacak haberi yok....

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

