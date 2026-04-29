Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi! Çok sayıda yaralı var

Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi! Çok sayıda yaralı var Haber Videosunu İzle
Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi! Çok sayıda yaralı var
Bartın’da özel halk otobüsünün otomobilin üzerine devrilmesi sonucu meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Bartın’da sabah saatlerinde meydana gelen kazada, özel halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi. Kazada yaralıların olduğu bildirildi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YARALANDI

Kaza, Yazıcılar Kampüsü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki özel halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bir otomobilin üzerine devrildi. Kazada yaralananlar arasında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu belirtildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
