Tarihi geceye damga vuran görüntü

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde PSG ile Bayern Münih arasında oynanan ve 9 gole sahne olan karşılaşmada ilginç bir an yaşandı. Mücadelenin temposu kadar saha kenarındaki bir detay da dikkat çekti.

NEUER’E TOPU VERMEDİ

Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer’in aut atışını hızlı kullanmak istediği sırada top toplayıcının topu vermemesi kısa süreli şaşkınlık yarattı. Bu an, karşılaşmanın yüksek temposu içinde sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

9 GOLLÜ TARİHİ MAÇTA DİKKAT ÇEKEN DETAY

PSG’nin 5-4 kazandığı ve Şampiyonlar Ligi tarihine geçen mücadelede yaşanan bu olay, maçın unutulmaz anları arasında yerini aldı. Futbolseverler, hem sahadaki gol düellosunu hem de bu tür ilginç anları uzun süre konuştu.