Haberler

İki kare arasında sadece 8 ay var! Samimiyetin kibri yendiği an

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe’de sezon başında Mourinho sessizce uğurlanırken, Tedesco’ya taraftarların “kal gitme” çağrısıyla yoğun destek vermesi iki ayrılık arasındaki farkı ortaya koydu.

  • Fenerbahçe, sezon başında Jose Mourinho ile yollarını ayırdı ve Mourinho sessizce İstanbul'dan ayrıldı.
  • Domenico Tedesco'nun ayrılık sürecinde Fenerbahçe taraftarları Samandıra Can Bartu Tesisleri önünde toplanarak destek verdi.
  • Taraftarlar sosyal medyada Tedesco'nun kalması için 'kal gitme' çağrısı yaptı.

Fenerbahçe’de teknik direktör değişiklikleri sonrası yaşanan iki farklı veda süreci, kulüp gündeminde dikkat çeken bir karşılaştırmayı ortaya çıkardı.

MOURINHO SESSİZCE AYRILMIŞTI

Sarı-lacivertliler, sezon başında Jose Mourinho ile yollarını ayırmıştı. Deneyimli teknik adamın İstanbul’dan ayrılığı sırasında herhangi bir veda organizasyonu yapılmamış, Mourinho’nun sessiz şekilde şehirden ayrıldığı ifade edilmişti.

TEDESCO’YA TAM TERSİ DESTEK

Domenico Tedesco’nun ayrılık sürecinde ise tamamen farklı bir tablo yaşandı. Fenerbahçe taraftarları, Samandıra Can Bartu Tesisleri önünde toplanarak deneyimli teknik adama destek verdi.

“KAL GİTME” MESAJLARI GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada da organize olan sarı-lacivertli taraftarlar, Tedesco’nun takımda kalması yönünde binlerce paylaşım yaptı. Taraftarların “kal gitme” çağrısı kısa sürede gündem olurken, yaşanan bu destek kulüp tarihinde nadir görülen anlardan biri olarak değerlendirildi.

VEDA SÜREÇLERİ ARASINDAKİ FARK DİKKAT ÇEKTİ

Mourinho’nun yalnız vedası ile Tedesco’ya gösterilen yoğun ilgi arasındaki fark, Fenerbahçe’de teknik direktörlere yönelik yaklaşımın ne kadar değişken olabildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

