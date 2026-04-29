Haberler

Berlin'de sıra dışı sergi! Musk ve Zuckerberg kafalı robot köpekler gündemde

Berlin'de sıra dışı sergi! Musk ve Zuckerberg kafalı robot köpekler gündemde Haber Videosunu İzle
Berlin'de sıra dışı sergi! Musk ve Zuckerberg kafalı robot köpekler gündemde
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Berlin’deki Neue Nationalgalerie’de sergilenen Beeple imzalı “Regular Animals” enstalasyonunda, Elon Musk ve Mark Zuckerberg gibi isimlerin silikon başlarını taşıyan robot köpekler müze içinde dolaşıyor. Kameralarla topladıkları görüntüleri yapay zekâ ile işleyen köpekler, bu görselleri farklı sanat tarzlarında çıktı olarak üretiyor. Sergi, algoritmaların insanların dünyayı algılayışını nasıl şekillendirdiğine dikkat çekiyor.

  • Berlin'deki Neue Nationalgalerie'de sergilenen 'Regular Animals' adlı enstalasyonda Elon Musk, Mark Zuckerberg ve Jeff Bezos'un silikon başlarını taşıyan robot köpekler yer alıyor.
  • Robot köpekler çevrelerini kameralarla kaydedip yapay zekâ ile işleyerek, temsil ettikleri isimlerin bakış açısına göre şekillenen görseller üretiyor.
  • Sanatçı Beeple, teknoloji devlerinin algoritmalar aracılığıyla insanların dünyayı algılayışını şekillendirdiğini eleştiriyor.

Berlin’deki Neue Nationalgalerie’de sergilenen enstalasyon, teknoloji ve sanatın kesişiminde dikkat çekici bir tartışma başlattı. Elon Musk, Mark Zuckerberg ve Jeff Bezos gibi isimlerin silikon başlarını taşıyan robot köpekler, müze içinde dolaşarak izleyicilerin ilgisini çekiyor.

“REGULAR ANIMALS” ADLI ENSTALASYON GÜNDEMDE

Amerikalı sanatçı Beeple (Mike Winkelmann) imzasını taşıyan “Regular Animals” adlı interaktif çalışma, robot köpeklerin çevrelerini kameralarla kaydedip yapay zekâ ile işledikten sonra bu görüntüleri çıktı olarak vermesi üzerine kurulu. Üretilen görseller, köpeklerin temsil ettiği isimlerin bakış açısına göre şekilleniyor. Örneğin Picasso temalı köpek kübist tarzda, Andy Warhol temalı köpek ise pop-art stilinde çıktılar oluşturuyor.

ALGORİTMALARIN GÜCÜNE ELEŞTİRİ

Sergi, teknolojinin ve algoritmaların insanların dünyayı algılayış biçimini nasıl etkilediğine dikkat çekiyor. Beeple, geçmişte sanatçıların dünyaya bakışı şekillendirdiğini, bugün ise bu gücün teknoloji devlerinin elindeki algoritmalara geçtiğini belirterek, “Artık bu şirketler istediklerinde algoritmaları değiştirerek insanların neyi görüp görmeyeceğine karar verebiliyor” ifadelerini kullandı.

ZİYARETÇİLERE “SANATSAL ÇIKTI” DAĞITILIYOR

Robot köpeklerin ürettiği çıktılar, sergi kapsamında ziyaretçilere dağıtılıyor. Bazı çıktılarda QR kodlar yer alırken, bu kodlar ücretsiz dijital sanat eserlerine (NFT) erişim sağlıyor. Beeple, daha önce Art Basel Miami Beach 2025’te sergilenen çalışmasında da benzer şekilde izleyicilere bu çıktıları hediye etmişti.

DÜNYANIN EN PAHALI SANATÇILARINDAN BİRİ

Güney Carolina doğumlu Beeple, dijital sanat alanında öne çıkan isimlerden biri olarak biliniyor. 2021 yılında Christie’s müzayede evinde satılan “Everydays: The First 5000 Days” adlı eseri 69 milyon doları aşan fiyatla alıcı bulmuştu. Bu satış, NFT tabanlı dijital sanatın ana akım sanat piyasasında yer edinmesinde dönüm noktalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Haberler.com
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı

ABD-İran savaşıyla ilgili tedirgin eden iddia: Rusya da dahil olacak

3. Dünya savaşının ayak sesleri! Bu iddia doğruysa vay halimize
Tartıştığı kadını sokak ortasında yumrukladı, müdahale edenlere tepki gösterdi

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Kral Charles'tan Trump'a tarihi ayar: Biz olmasaydık siz Fransızca konuşuyor olurdunuz

Bunu kimse beklemiyordu! Kral Charles'tan Trump'a tarihi ayar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyada eşi benzeri nadir görülen maç: İyi ki elenmişiz

Böyle bir maç 100 yılda bir gelir: İyi ki elenmişiz
Trump seremoni sırasında Kraliçe Camilla’nın önüne geçti

Trump'tan skandal hareket! Kraliçenin verdiği tepkiye bakın
ABD'nin ablukayı uzatacağı iddiası petrol fiyatlarını uçurdu

ABD'den gelen haber piyasaları sarstı
Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi! Çok sayıda yaralı var

Şehirde can pazarı! Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi
Dünyada eşi benzeri nadir görülen maç: İyi ki elenmişiz

Böyle bir maç 100 yılda bir gelir: İyi ki elenmişiz
ABD'de tarihi dava! Musk konuştu: Yapay zeka hepimizi öldürebilir

Bu savaş başka! Musk'tan tarihi davada olay sözler: Hepimizi öldürecek
Melike Şahin anne oluyor

Eşiyle aralarındaki yaş farkı çok konuşulmuştu! Müjdeyi sahnede verdi