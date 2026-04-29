Kız kardeşinin cesedini bankaya götürmüştü! Her şey 7 bin lira içinmiş

Hindistan’da bir adamın kız kardeşinin mezarını açıp kalıntılarını bankaya götürdüğü olayda, çekmek istediği paranın yalnızca 211 dolar (7 bin TL) olduğu öğrenildi. Belgeleri sunamadığı için işlemi gerçekleştiremeyen adamın bu yönteme başvurduğu belirtilirken, olay sonrası süreç yasal yollarla çözüldü.

Hindistan’da yaşanan akılalmaz olayın çarpıcı bir detayı daha ortaya çıktı. Bir adamın, hayatını kaybeden kız kardeşinin hesabındaki parayı çekebilmek için mezarı açıp kalıntılarını bankaya götürdüğü olayda, söz konusu miktarın yalnızca yaklaşık 211 dolar olduğu öğrenildi.

20 BİN RUPİ İÇİN YAPTI

Odisha eyaletinde yaşayan 50 yaşındaki Jeetu Munda’nın, ocak ayında hayatını kaybeden 56 yaşındaki kız kardeşinin hesabındaki yaklaşık 20 bin rupiyi (211 dolar) çekmeye çalıştığı belirtildi. Gerekli belgeleri sunamadığı için işlem yapamayan Munda’nın, mezarı açarak kalıntıları bankaya götürdüğü ifade edildi.

“GETİR DEDİLER, GETİRDİM”

Munda, bankaya defalarca gittiğini ancak yetkililerin kendisinden hesap sahibini getirmesini istediğini öne sürdü. “Öldüğünü söyledim ama dinlemediler. Ben de mezarı açıp kemiklerini getirdim” dedi.

OKUMA YAZMASI YOKTU

Yetkililer, Munda’nın okuma yazma bilmediğini ve yasal miras sürecini anlamadığını açıkladı. Banka ise gerekli belgelerin talep edildiğini ve prosedürlerin uygulandığını savundu.

SORUN SONRADAN ÇÖZÜLDÜ

Olayın ardından polis ve yerel yetkililer devreye girerek para çekme işlemini yasal yollarla tamamladı. Kız kardeşine ait kalıntılar ise yeniden toprağa verildi. Munda hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı bildirildi.

Kaynak: Haberler.com
Yorumlar (1)

Ali şahdan Ungan:

Orda 7000 700.000 gibidir

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

