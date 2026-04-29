Derbiye damga vuran Talisca konuştu

Derbide kaçırdığı penaltı sonrası konuşan Anderson Talisca, sorumluluğu üstlenerek hedefinin Fenerbahçe’yi şampiyon yapmak olduğunu vurguladı.

Galatasaray derbisinde kaçırdığı penaltıyla gündeme gelen Anderson Talisca, eleştirilerin ardından ilk kez konuştu. Brezilyalı yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

Derbide kritik bir penaltıdan yararlanamayan Talisca, pozisyonun sorumluluğunu üstlendiğini belirterek, “Penaltıyı atan benim. Sorumluluk bana ait” ifadelerini kullandı. Penaltıyı kullanma kararının kendisine ait olduğunu vurgulayan yıldız oyuncu, bu tür anların futbolun bir parçası olduğunu dile getirdi.

Talisca açıklamasında, yaşanan sürecin kendisi için önemli bir deneyim olduğunu belirterek, “İşte böyle anlarda gerçek takım arkadaşlarının kim olduğunu görürsün” dedi. Gol atması halinde farklı bir değerlendirme yapılacağını ifade eden Brezilyalı futbolcu, sonuç ne olursa olsun sorumluluğu üstlendiğini söyledi.

Kendisine yönelik eleştirilere de değinen Talisca, “Nasıl bir oyuncu olduğumu biliyorum. Bu yüzden bu formayı giyiyorum” diyerek hedefinin net olduğunu vurguladı. Deneyimli isim, farklı pozisyonlarda görev almaktan gurur duyduğunu ve tek amacının takımını şampiyonluğa taşımak olduğunu ifade etti.

Alper Kızıltepe
