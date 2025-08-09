Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları

Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ORC Araştırma'nın 1–6 Ağustos 2025'te yaptığı anket, 10 büyükşehirdeki siyasi eğilimleri ortaya koydu. CHP, İzmir, Antalya, Balıkesir, Denizli ve Adana'da; AK Parti ise Malatya, Kayseri, Konya ve Bursa'da önde çıktı. Diyarbakır'da DEM Parti %51,2 ile birinci parti oldu.

ORC Araştırma, 1–6 Ağustos 2025 tarihleri arasında 10 büyükşehirde toplam 16 bini aşkın katılımcıyla siyasi eğilim anketi gerçekleştirdi. Yüz yüze ve bilgisayar destekli telefon görüşmesi (CATI) yöntemiyle yapılan ankette, seçmenlere "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

İLLER BAZINDA SONUÇLAR;

  • Diyarbakır : DEM Parti %51,2 ile açık ara önde. AK Parti %20,6, CHP %11,7. Diğer partiler %2–2,6 bandında.
  • Malatya: AK Parti %35,5 ile lider, CHP %23,6 ile ikinci sırada. MHP %8,6, Yeniden Refah Partisi %7,1.
  • Kayseri : AK Parti %33,2, CHP %21,0, MHP %14,7. İYİ Parti %6,2, Saadet %5,5.
  • Konya: AK Parti %40,9 ile önde, CHP %15,3, MHP %11,2. Yeniden Refah %7,4, İYİ Parti %6,3.
  • Antalya: CHP %36,2, AK Parti %27,4, MHP %8,1, İYİ Parti %7,2. DEM Parti %4,4.
  • Adana: CHP %33,2, AK Parti %27,8, MHP %9,1. DEM Parti %8,6, İYİ Parti %6,9.
  • Bursa: AK Parti %32,1, CHP %29,2, MHP %7,0, Zafer Partisi %5,9, İYİ Parti %5,8.
  • Balıkesir : CHP %32,3, AK Parti %30,6, İYİ Parti %12,4, MHP %6,4.
  • Denizli: CHP %36,5, AK Parti %27,8, MHP %7,1, İYİ Parti %6,9.
  • İzmir: CHP %43,1 ile farkı açtı, AK Parti %22,5, İYİ Parti %7,8, DEM Parti %7,6.

BÖLGESEL DEĞERLENDİRME

  • Batı illerinde CHP'nin açık ara önde olduğu görülüyor. İzmir, Antalya, Balıkesir ve Denizli'de birinci parti konumundalar.
  • İç Anadolu ve Doğu illerinde AK Parti'nin liderliği sürüyor. Kayseri, Konya ve Malatya'da ilk sıradalar.
  • Diyarbakır'da DEM Parti yarıdan fazla oy oranıyla birinci parti.
  • MHP özellikle Kayseri, Konya ve Adana'da çift haneli oranlara ulaştı.
  • Yeniden Refah Partisi Malatya ve Konya'da yüksek oranlar yakaladı.

ANKETİN YÖNTEMİ

Anketler, her ilde 1.350 ile 1.950 arasında değişen katılımcı sayılarıyla gerçekleştirildi. Ölçümlemeler yüz yüze ve CATI (bilgisayar destekli telefon anketi) yöntemiyle yapıldı. Sonuçlar, şehirlerin mevcut siyasi eğilimleri ve olası seçim senaryoları hakkında fikir veriyor.

İşte seçim anketinin grafiği;

Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları

Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları

Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları

Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları

Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları

Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları

Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları

Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları

Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları

Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
Trump ve Putin'in 'toprak takası' planı çöktü! Zelenskiy'den sert tepki

Trump ve Putin'in planı başlamadan çöktü! Zelenskiy'den sert tepki
Çanakkale'de orman yangını sürüyor! 5 köy boşaltıldı, çok sayıda ev alevlere teslim oldu

Saatlerdir yanıyor! 5 köy boşaltıldı, evler alevlere teslim oldu
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: Bir ilimize özel uyarı var

Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: Bir ilimize özel uyarı var
'Resmi plakalı araca eskort bindi' iddiası iki kişinin başını yaktı

"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
Kıvanç Tatlıtuğ'dan kayıp dostu Halit Yukay için acil çağrı

Denizde nefes kesen arama! Kıvanç Tatlıtuğ da daldı
DİMES Genel Müdürü Cem Kurt hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Zuhal Topal gece yarısı denizde eşinin doğum gününü kutladı

Mayosunu giydi, gece yarısı denizde eşine doğum günü sürprizi yaptı
FIFA'dan Adana Demirspor'a kötü haber

FIFA'dan gece yarısında kötü haber! Türk takımına 6 puan silme cezası
Dilan Çıtak'tan 'polisin üzerine araba sürdü' iddiasına yanıt

Polis havaya ateş açarak durdurmuştu! Günler sonra konuştu
Galatasaray'dan gece yarısı bomba 'sus' paylaşımı

Galatasaray'dan gece yarısı bomba paylaşım
Tarihi anlaşmanın ardından Aliyev'den ilk açıklama

Tarihi anlaşmanın ardından Aliyev'den ilk açıklama
Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Emre Mor, ezeli rakibe hayırlı olsun

Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Emre Mor, ezeli rakibe hayırlı olsun
Yok artık Leroy Sane! Daha ilk maçından kriz çıkardı

Yok artık Leroy Sane! Daha ilk maçından kriz çıkardı
Galatasaray'ın penaltılarında karar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyonlarda karar doğru mu? Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti
Eşi tarafından öldürülen Sinem 2 kez lösemi atlatmış

Eşi tarafından katledilen Sinem'le ilgili kahreden detay ortaya çıktı
Simge Sağın'dan doğum gününde imalı sözler: Kazıklar yedim

Simge Sağın doğum gününde patladı! Yazdığı not dikkat çekici
Mesleği de kendisi de değişti! Adanalı dizisinin Pınar'ı tanınmaz halde

Adanalı dizisinin Pınar'ı tanınmaz halde
İstanbul'da son durum ne? Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı

İstanbul'da son durum ne? İşte AK Parti'nin elindeki anket sonucu
Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye'ye getirildi! Aralarında 'Daltonlar' üyesi de var

Gürcistan'dan Japonya'ya uzanan operasyon! Hepsi Türkiye'ye getirildi
Bankalarda yeni dönem! ATM'den para yatırma işlemlerine düzenleme geldi

ATM'den işlem yapanlar dikkat: Günlük limit düşürüldü
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı

Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
Oto galeriye silahlı saldırı: Küçük çocuk başından vuruldu

Oto galeride vahşet! 8 yaşındaki çocuk başından vuruldu
Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hasan Basri Çillioğlu yakalandı! Çarpıcı Alaattin Çakıcı detayı

Yeraltı dünyasının ünlü ismi yakalandı! Alaattin Çakıcı detayı
Barış Alper Yılmaz'dan Kerem Aktürkoğlu'na olay gönderme

Eski dostlar düşman mı oluyor? Barış Alper'den Kerem'e olay gönderme
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı

Tarihi rekor haberi Erdoğan'dan geldi: İlk kez 1 trilyon doları aştık
Küfür kavgasında esnaflar birbirine girdi! Çekpasla saldırdı

Esnaflar birbirine girdi, sokak savaş alanına döndü! Çekpasla saldırdı
Yaşlı çiftçi tarlasında ölü bulundu! Korkunç olayda, 'domuz saldırısı' şüphesi

Çiftçi tarlasında ölü bulundu! Yüzündeki izler o şüpheyi artırıyor
Takımda ortalık yıkıldı! Büyük Nelson Semedo krizi

Takımda ortalık yıkıldı! Büyük Nelson Semedo krizi
ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu

ASKİ amiri işçiyi tabancayla vurdu
Rıdvan Dilmen: Rekabet Kurumu'nun Süper Lig'e el atması gerekiyor

Maç sonu çağrı yaptı: Rekabet Kurumu Süper Lig'e derhal el atsın
Bankalarda yeni dönem! ATM'den para yatırma işlemlerine düzenleme geldi

ATM'den işlem yapanlar dikkat: Günlük limit düşürüldü
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıGÖKHAN YILMAZ:

Sandığı koyun önümüze, görelim kim birinci kim sonuncu!

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKainat Sessizliğe Teslim Olacak:

Özgür Özel, ABD ve Avrupa nın gücünü kullanmalıki.. Başkan Adayı gibi gözükebilsin. Yani mesela.. Trump ile beraber .. resimler çekmeli .. ve Türkiyeye göstermeli o resimleri. Tüm dünyaya göstermeli o resimleri.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıEmekli:

Neden emekliyle anket yapmıyorsunuz encok hangi makarnayı alıyorsunuz diye. Hikaye anketler herkez kredi kartlarindan batık icrası olmayan emekli yok Türkiye'de

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

İç Anadolu'da çiftçi inliyor,hayvancılık yapan ağlıyor ama hala aynı yıllardır oy verdiği partide ısrar ediyorsa altta kalanın canı çıksın.Benim tuzum kuru.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKainat Sessizliğe Teslim Olacak:

Anketler boş iş. Özgür Özel.. TRUMP .. ile el toka yapıp .. RESİM .. leri .. haberlere .. koymalı. Böylelik ile.. PRESİDENTİAL .. gözükebilir .. ve 2028 de.. kazanabilir.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hasan Basri Çillioğlu yakalandı! Çarpıcı Alaattin Çakıcı detayı

Yeraltı dünyasının ünlü ismi yakalandı! Alaattin Çakıcı detayı
Barış Alper Yılmaz'dan Kerem Aktürkoğlu'na olay gönderme

Eski dostlar düşman mı oluyor? Barış Alper'den Kerem'e olay gönderme
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı

Tarihi rekor haberi Erdoğan'dan geldi: İlk kez 1 trilyon doları aştık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.