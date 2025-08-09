Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları

ORC Araştırma, 1–6 Ağustos 2025 tarihleri arasında 10 büyükşehirde toplam 16 bini aşkın katılımcıyla siyasi eğilim anketi gerçekleştirdi. Yüz yüze ve bilgisayar destekli telefon görüşmesi (CATI) yöntemiyle yapılan ankette, seçmenlere "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

İLLER BAZINDA SONUÇLAR;

Diyarbakır : DEM Parti %51,2 ile açık ara önde. AK Parti %20,6, CHP %11,7. Diğer partiler %2–2,6 bandında.

: DEM Parti %51,2 ile açık ara önde. AK Parti %20,6, CHP %11,7. Diğer partiler %2–2,6 bandında. Malatya: AK Parti %35,5 ile lider, CHP %23,6 ile ikinci sırada. MHP %8,6, Yeniden Refah Partisi %7,1.

Kayseri : AK Parti %33,2, CHP %21,0, MHP %14,7. İYİ Parti %6,2, Saadet %5,5.

: AK Parti %33,2, CHP %21,0, MHP %14,7. İYİ Parti %6,2, Saadet %5,5. Konya: AK Parti %40,9 ile önde, CHP %15,3, MHP %11,2. Yeniden Refah %7,4, İYİ Parti %6,3.

Antalya: CHP %36,2, AK Parti %27,4, MHP %8,1, İYİ Parti %7,2. DEM Parti %4,4.

Adana: CHP %33,2, AK Parti %27,8, MHP %9,1. DEM Parti %8,6, İYİ Parti %6,9.

Bursa: AK Parti %32,1, CHP %29,2, MHP %7,0, Zafer Partisi %5,9, İYİ Parti %5,8.

Balıkesir : CHP %32,3, AK Parti %30,6, İYİ Parti %12,4, MHP %6,4.

: CHP %32,3, AK Parti %30,6, İYİ Parti %12,4, MHP %6,4. Denizli: CHP %36,5, AK Parti %27,8, MHP %7,1, İYİ Parti %6,9.

İzmir: CHP %43,1 ile farkı açtı, AK Parti %22,5, İYİ Parti %7,8, DEM Parti %7,6.

BÖLGESEL DEĞERLENDİRME

Batı illerinde CHP'nin açık ara önde olduğu görülüyor. İzmir, Antalya, Balıkesir ve Denizli'de birinci parti konumundalar.

İç Anadolu ve Doğu illerinde AK Parti'nin liderliği sürüyor. Kayseri, Konya ve Malatya'da ilk sıradalar.

Diyarbakır 'da DEM Parti yarıdan fazla oy oranıyla birinci parti.

'da DEM Parti yarıdan fazla oy oranıyla birinci parti. MHP özellikle Kayseri, Konya ve Adana'da çift haneli oranlara ulaştı.

Yeniden Refah Partisi Malatya ve Konya'da yüksek oranlar yakaladı.

ANKETİN YÖNTEMİ

Anketler, her ilde 1.350 ile 1.950 arasında değişen katılımcı sayılarıyla gerçekleştirildi. Ölçümlemeler yüz yüze ve CATI (bilgisayar destekli telefon anketi) yöntemiyle yapıldı. Sonuçlar, şehirlerin mevcut siyasi eğilimleri ve olası seçim senaryoları hakkında fikir veriyor.

İşte seçim anketinin grafiği;