Son dakika! Oy verme işlemi başladı! İstanbullular belediye başkanını seçiyor

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından YSK'nın 6 Mayıs'ta verdiği, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptali" kararı üzerine, İstanbullular sandık başına gitti. İstanbul'da oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı.

Yenilenen seçimde sandıklar saat 17.00'de kapanacak.

SANDIK GÖREVLİLERİ YEMİN ETTİ

Oy kullanma işlemi başlamadan önce sandık görevlileri hazırlıklarını tamamlayarak sandık yemini ettiler. Görevliler sandık başkanları tarafından söylenen kelimeleri tekrar ederek yeminlerini etti.

OY VERME İŞLEMİ SAAT 08.00 İTİBARİYLE BAŞLADI

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 342 sandıkta oy kullanacak. 31 Mart'ta kesinleşmiş sandık seçmen listeleri kullanılıyor. İstanbul'da saat 08.00 itibariyle başlayan oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar sürecek.

ADAYLAR

Bugünkü seçimde İstanbul, 5 yıl boyunca görev yapacak Büyükşehir Belediye Başkanını seçecek. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın (AK Parti) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel yarışıyor.

ERDOĞAN'IN OY KULLANACAĞI OKULDA YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullanacağı Üsküdar'da bulunan Saffet Çebi Ortaokulu'nda hazırlıklar tamamlandı. Okulda ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

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