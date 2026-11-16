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Ayvalık’ta yolcu minibüsü denize uçtu

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Ayvalık’ta yolcu minibüsü denize uçtu
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sahilden denize uçtu. İçinde çok sayıda yolcu bulunan araçtakiler, çevredeki vatandaşların kıyıdan uzattığı merdivenlerle kurtarılmaya çalışıldı. Bölgede can pazarı yaşanırken, o anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Ayvalık’ta yolcu taşıyan minibüsün denize düşmesi, bölgede panik yaşanmasına neden oldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KONTROLDEN ÇIKAN MİNİBÜS DENİZE UÇTU

Edinilen bilgilere göre, şehir hatlarında yolcu taşımacılığı yapan minibüs, seyir halindeyken sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan minibüs, sahil kenarından denize uçtu.

VATANDAŞLAR MERDİVENLERLE KURTARMAYA ÇALIŞTI

Minibüsün denize düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Aracın suya gömülmeye başlamasıyla bölgede can pazarı yaşandı. Vatandaşlar, minibüste mahsur kalan yolcuları tahliye edebilmek için kıyıdan araca merdiven uzatarak kurtarma çalışması başlattı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, sahil güvenlik ve polis ekibi sevk edildi. Vatandaşların merdiven uzatarak yolcuları kurtarmaya çalıştığı anlar, çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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