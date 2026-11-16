Yaşı 52 oldu ama huyu değişmedi! Leonardo DiCaprio’nun doğum günü partisine minibüslerle transparan elbiseli kadınlar taşındı!

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Hollywood’un en ünlü isimlerinden Leonardo DiCaprio, 52. yaş gününü Los Angeles’ta yıldızlar geçidine dönüşen görkemli bir partiyle kutladı. Ancak geceye damga vuran tek şey ünlü konuklar değildi. Partiye minibüsle gelen bir grup genç kadın da davetlilerin ve fotoğrafçıların dikkatini çekti.

Cumartesi günü Beverly Hills’te düzenlenen kutlamaya katılan kadınlar, şık ve oldukça iddialı kıyafetleriyle minibüsten inerek partiye giriş yaptı. Görüntüler, 2010 yapımı The Social Network filminin akıllara kazınan bir sahnesini hatırlattı.

Filmde, üniversitedeki bir partiye genç kadınların otobüslerle getirildiği bir sahne yer alıyordu. Aynı sırada Mark Zuckerberg, Harvard Üniversitesi’nin öğrenci kayıtlarına erişerek öğrencilerin fotoğraflarını karşılaştırabilecekleri bir internet sitesi oluşturuyordu.

DiCaprio’nun doğum günü partisinde de benzer bir görüntü ortaya çıkarken, davetliler arasında Love Island USA yarışmasıyla tanınan Courtney Boerner da vardı. Boerner, beyaz renkli ve transparan detaylara sahip mini elbisesiyle geceye katıldı.

DiCaprio’nun özel hayatı yeniden gündemde

Hollywood yıldızı, yalnızca filmleriyle değil, yıllardır konuşulan ilişkileriyle de sık sık magazin manşetlerinde yer alıyor. Özellikle 25 yaşını aşmamış kadınlarla ilişki yaşadığı yönündeki iddialar, oyuncunun özel hayatına ilişkin tartışmaların merkezinde bulunuyor.

DiCaprio, Ağustos 2023'ten bu yana 28 yaşındaki İtalyan model Vittoria Ceretti ile birlikte anılıyor. Bu ilişkiden önce ise oyuncu, yaklaşık beş yıl birlikte olduğu Camila Morrone ile yollarını ayırmıştı. Çiftin ayrılığı, Morrone'un 25. yaş gününden yalnızca bir ay sonra gerçekleşmişti.

DiCaprio'nun geçmiş ilişkileri de benzer tartışmalara konu olmuştu. Oyuncu, 18 yaşındayken birlikte olmaya başladığı Brezilyalı model Gisele Bündchen ile beş yıl süren bir ilişki yaşamıştı. Daha sonra İsrailli model Bar Refaeli ile de yaklaşık beş yıl birlikte olmuş, bu ilişki de Refaeli'nin 25 yaşına gelmesinin ardından sona ermişti.

52. yaş günü partisine yıldız yağdı

DiCaprio'nun doğum günü kutlamasına Hollywood dünyasından çok sayıda tanınmış isim katıldı. Oyuncunun yakın arkadaşları arasında bulunan Tobey Maguire, Jonah Hill, Casey Affleck ve Adrien Brody de geceye gelenler arasındaydı.

Partide ayrıca Al Pacino, Noor Alfallah, Landon Barker ve Alabama Barker da görüldü. Maguire'ın eski eşi Jennifer Meyer, yeni eşi Geoffrey Ogunlesi ile kutlamaya katılırken Orlando Bloom, 50 Cent ve Cara Delevingne de davetliler arasındaydı.

Gecenin diğer konukları arasında Corey Gamble, eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve yönetmen Michael Mann da bulunuyordu. Page Six tarafından yayımlanan fotoğraflar, kutlamanın Hollywood ve eğlence dünyasından çok sayıda ismi bir araya getirdiğini ortaya koydu.

Gigi Hadid ile aşk iddiaları da gündeme gelmişti

DiCaprio'nun adı geçmişte dünyaca ünlü model Gigi Hadid ile de anılmıştı. İkili, Eylül 2022'de birlikte görüntülenmelerinin ardından aşk iddialarının odağına yerleşmişti. Bu söylentiler, oyuncunun Camila Morrone ile ayrılmasından yalnızca birkaç hafta sonra ortaya çıkmıştı.

Ancak Şubat 2023'te DailyMail.com'a konuşan bir kaynak, DiCaprio'nun o dönemde ciddi bir ilişki arayışında olmadığını öne sürmüştü.

Kaynak, oyuncunun özel hayatına ilişkin sürekli genç kadınlarla anılmasından rahatsız olduğunu iddia ederek, DiCaprio'nun daha olgun bir ilişki istediğini söylemişti. Aynı kişi, oyuncunun bu imajdan kurtulmak istediğini de ileri sürmüştü.

DiCaprio'nun ilişki tercihleriyle ilgili tartışmalar, 2022 yılında Camila Morrone ile ayrılığının ardından yeniden alevlenmişti. Oyuncu, ayrılıktan sonra 25 yaşındaki model Victoria Lamas ve 19 yaşındaki Eden Polani gibi isimlerle görüntülenmişti.

Özellikle kendisinden 29 yaş küçük olan Polani ile ilgili fotoğraflar, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Bunun üzerine bir kaynak, ikili arasında romantik bir ilişki bulunmadığını belirterek iddiaları reddetmişti.

Kaynak, DailyMail.com'a yaptığı açıklamada, DiCaprio ile Polani'nin bir müzik dinleme etkinliğinde yan yana oturduğunu ve organizasyonda çok sayıda kişinin bulunduğunu söylemişti.

Her şey Titanic'in başarısından sonra başladı

DiCaprio'nun aşk hayatına yönelik ilginin geçmişi, oyuncunun Hollywood'da büyük bir yıldıza dönüşmesine kadar uzanıyor.

1996 yapımı Romeo + Juliet ve 1997'de vizyona giren Titanic, genç oyuncunun dünya çapında tanınmasını sağladı. Özellikle Titanic filminin ardından DiCaprio, Hollywood'un en gözde oyuncularından biri haline geldi.

Filmden iki yıl sonra, henüz 24 yaşındayken kendisinden altı yaş küçük olan Gisele Bündchen ile ilişki yaşamaya başladı. İkili, beş yıl boyunca birlikte oldu ve kırmızı halı etkinliklerinde sık sık yan yana görüntülendi.

O dönemde henüz 25 yaşın altında olan DiCaprio'nun Bündchen ile ilişkisi uzun süre Hollywood'un örnek çiftlerinden biri olarak gösterildi. Ancak yıllar geçtikçe oyuncunun ilişki geçmişi, özellikle partnerlerinin yaşları üzerinden yapılan tartışmalarla yeniden gündeme gelmeye devam etti.

DiCaprio'nun 52. yaş günü kutlaması da bir kez daha hem Hollywood'un ünlü isimlerini hem de oyuncunun yıllardır konuşulan özel hayatını magazin gündeminin merkezine taşıdı.